SNAP en Florida: Estos son los nuevos montos y cronograma de pagos

Tras el ajuste del Costo de Vida (COLA) del 2.7%, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) recibieron un aumento también sobre sus beneficios mensuales a fin de equiparar sus pagos con los elevados precios de los alimentos, además de establecer este año criterios de elegibilidad como, los límites de ingresos.

El estado de Florida es una de las entidades con el mayor costo de vida, por lo que este nuevo ajuste será un alivio para las familias que dependen de este beneficio mensual para sus compras de alimentos.

Al respecto, Carla Mendoza, defensora comunitaria de Miami, indicó que “SNAP no es solo un apoyo, es un salvavidas para millones de personas. Con aumentos como este, muchas familias podrán llevar una comida más a la mesa cada mes, y eso es significativo”, dijo.

Los nuevos aumentos a los beneficiarios de SNAP

El programa establece montos a cada familia dependiendo de la cantidad de integrantes que la componen:

1 persona: $298 dólares.

2 personas: $546 dólares.

3 personas: $785 dólares.

4 personas: $994 dólares.

5 personas: $1,183 dólares.

6 personas: $1,421 dólares.

7 personas: $1,571 dólares.

8 personas: $1,789 dólares.

9 personas: $2,007 dólares.

10 personas: $2,225 dólares.

Cada persona adicional: +$218 dólares.

Nuevos reglamentos y criterios de SNAP

Ahora bien, el programa este año también estableció reglas en cuanto a las solicitudes y elegibilidad de las familias que optan por este beneficio, además de contar con la ciudadanía estadounidense o estatus migratorio legal también se debe cumplir con los límites de ingresos, los cuales se establecieron de la siguiente manera:

1 persona: $1,696 dólares.

2 personas: $2,292 dólares.

3 personas: $2,888 dólares.

4 personas: $3,483 dólares.

5 personas: $4,079 dólares.

Cada persona adicional: +$596 dólares.

Finalmente, en el estado de Florida los pagos se realizan dependiendo del último dígito del número de caso en lo que queda del mes de octubre, estos son los beneficiarios que faltan por recibir sus pagos:

20 de octubre: 68-71

21 de octubre: 72-74

22 de octubre: 75-78

23 de octubre: 79-81

24 de octubre: 82-85

25 de octubre: 86-88

26 de octubre: 89-92

27 de octubre: 93-95

28 de octubre: 96-99

Todos los pagos se envían a una tarjeta de beneficios EBT con la que las familias pueden comprar alimentos básicos en tiendas minoristas, mercados agrícolas o supermercados autorizados por el programa.

