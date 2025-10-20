Cierre del gobierno federal afecta beneficios del programa CalFresh

El programa CalFresh de California está en riesgo como consecuencia del cierre del gobierno federal.

De continuar el cierre administrativo federal, los beneficios del programa de Asistencia Nutricional, conocido como SNAP, o CalFresh en California, podrían suspenderse en noviembre por falta de recursos, lo que afectaría a 1.5 millones de personas en Los Ángeles.

El Departamento de Servicios Sociales del condado de Los Ángeles anunció que es probable que las personas inscritas al programa estatal no reciban los fondos para la compra de alimentos en tiendas y supermercados.

Sigue leyendo: Cortes federales se quedan sin fondos para operar completamente debido al cierre de gobierno

“Hay veces que somos 100 o 200 personas haciendo línea en veces desde las 6:00 a.m. para esperas hasta la 1:00 p.m., pero es por algo bueno“, dijo a la cadena Telemundo María Ramírez, beneficiaria de CalFresh, quien acudió al banco de comida North Valley Caring Services, en North Hills.

Ramírez es parte del millón y medio de personas que reciben beneficios del programa de asistencia CalFresh en el condado de Los Ángeles.

Como la residente hispana, los inscritos al programa de alimentación estatal podrían no recibir los recursos en sus tarjetas en noviembre.

Sigue leyendo: Trump pagará “supercheque” a agentes de ICE y CBP pese al cierre del gobierno

“Estén atentos. Debido al cierre del gobierno federal, los beneficios de CalFresh podrían no estar disponibles para el mes de noviembre. Las personas afectadas serán notificadas por el estado más adelante“, dijeron los funcionarios del condado.

“Estamos informándoles sobre esa eventualidad para que las familias se preparen y puedan empezar a acudir a recursos de las comunidades“, expresó Patricia Álvarez, del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles.

Se informó que se trabaja con bancos de comida y organizaciones comunitarias para que puedan suplir con la necesidad de alimentos, en caso de que se suspendan los recursos federales.

Sigue leyendo: Millones corren el riesgo de no recibir cupones de alimentos si el cierre de gobierno continúa

Sin embargo, los bancos de comida también están sufriendo su propia crisis.

“Están cortando dinero a los food banks (bancos de comida), entonces, simplemente para nosotros poder recoger comida y distribuirla a nuestras comunidades va a ser algo que se nos está saliendo de las manos”, expresó Manny Flores, de North Valley Caring Services.

A pesar de la falta de fondos, Flores dijo que se las han arreglado para distribuir alimentos a más de 1,000 personas que acuden al banco e incluso, aumentaron los días de entrega, porque la necesidad se ha incrementado.

Sigue leyendo: La Corte Suprema se quedará sin fondos debido al cierre del gobierno

La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California publicó en su sitio web que el programa CalFresh estaría entre los afectados por el cierre del gobierno federal.

Sigue leyendo:

· Senado bloquea proyecto de ley destinado a financiar al Pentágono

· Secretario del Tesoro prevé $15 mil millones de dólares semanales en costos debido al cierre de gobierno

· La Casa Blanca dice que los despidos durante el cierre superarán los 10,000 empleados