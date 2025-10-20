Cortes federales se quedan sin fondos para operar completamente debido al cierre de gobierno

El Poder Judicial anunció que, a partir de este lunes 20 de octubre, no tiene fondos suficientes para operar completamente, debido al cierre de gobierno, lo que podría afectar procesos en cortes federales.

Esta afectación incluye a la Corte Suprema, debido al cierre de gobierno lleva 20 días sin que haya un plan viable en el Senado para su reapertura.

“Hasta que se resuelva la actual interrupción de la financiación gubernamental, los tribunales federales mantendrán las operaciones limitadas necesarias para el desempeño de las funciones constitucionales del Poder Judicial”, indicó el Poder Judicial en un comunicado.

Agregó que los jueces continuarán con sus funciones, pero habrá menos personal en las cortes federales, manteniendo actividades esenciales bajo la Ley Antideficiencia, el cual incluye “actividades necesarias para la seguridad de la vida humana y la protección de la propiedad”.

“El trabajo exceptuado se realizará sin remuneración durante la interrupción de la financiación. El personal que no realice trabajo exceptuado será puesto en licencia”, indicó el Poder Judicial.

Las decisiones en cada tribunal sobre el uso de recursos serán tomadas en forma independiente.

“Cada tribunal y la oficina del defensor federal determinarán los recursos de personal necesarios”, se indicó.

¿Y qué pasa con los juicios?

Hay procesos judiciales que podrían verse afectados, por lo que el Poder Judicial sugirió a los estadounidenses con casos pendientes a dirigir sus preguntas al tribunal que le corresponda, eso incluye aspectos relacionados con presos y libertad condicional.

“Cualquier persona que tenga asuntos relacionados con el Poder Judicial debe dirigir sus preguntas a la secretaría del tribunal correspondiente, la oficina de libertad condicional y supervisión previa al juicio, o la organización federal de defensores, o consultar sus sitios web”, se indicó.

Destaca que el sistema de jurados funcionará en forma regular.

“El programa de jurados se financia con fondos no afectados por el vencimiento de las asignaciones y continuará funcionando”, reportó la autoridad. “Los jurados deben seguir las instrucciones de los tribunales y presentarse en los juzgados según se les indique”.

La revisión de los casos judiciales en proceso se mantendrá disponible a través del sistema de Gestión de Casos/Archivos Electrónicos de Casos (CM/ECF) y PACER.

“Cada tribunal determinará qué casos continuarán según lo previsto y cuáles podrían retrasarse”, acotó el reporte.

¿Y qué pasa en el Senado?

Los líderes demócrata y republicano en el Senado mantienen sus posturas sobre negociaciones para la reapertura de gobierno.

El líder de la mayoría, el republicano John Thune (Dakota del Sur), dijo que están dispuestos a dialogar sobre cómo abordar las preocupaciones de los demócratas sobre la atención médica, siempre y cuando los demócratas acepten reabrir el gobierno.

“Nada de eso sucederá hasta que los demócratas reabran el gobierno”, declaró Thune. “No vamos a negociar nada hasta que los demócratas dejen de secuestrar la financiación del gobierno”.

El líder de la minoría, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York), dijo que aceptarán una plan que garantice ampliar las subvenciones en seguridad médica para al menos 20 millones de estadounidenses.

“Nuestra postura sigue siendo la misma: queremos poner fin al cierre lo antes posible y solucionar la crisis de las primas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que se cierne sobre 20 millones de estadounidenses trabajadores”, expuso. “No es un asunto que se pueda solucionar más adelante”.

Sigue leyendo:

• Fracasa la novena votación en el Senado para aprobar el proyecto de ley de financiación del gobierno

• Miles de empleados despedidos y varios servicios se encuentran afectados por el cierre de gobierno

• ¿Qué hace que este cierre de gobierno de EE.UU. sea diferente y más complicado?

