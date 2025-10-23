Senado tampoco avanza con proyecto de ley republicano para pagar a trabajadores esenciales

El proyecto de ley, patrocinado por el senador republicano Ron Johnson, la Ley de Equidad para el Cierre del Gobierno, no logró los 60 votos necesarios para avanzar en el Senado. El resultado final fue de 54 a 45.

El proyecto republicano, del senador Ron Johnson de Wisconsin, pagaría a los trabajadores esenciales que aún tienen que ir a trabajar durante el actual cierre del gobierno y cualquier cierre futuro.

“Pondría fin para siempre a esta tendencia de que los trabajadores federales estén pagando por nuestra disfunción”, declaró Johnson.

Sin embargo, los demócratas argumentaron que el proyecto de ley le da al presidente demasiada libertad para decidir a quién se le paga durante el cierre.

Senate Democrats just blocked a bill I led with @SenRonJohnson to ensure our troops, Border Patrol, TSA, and law enforcement get paid.



These men and women continue to show up and do their jobs, even during this manufactured shutdown.https://t.co/gHCymX6nTX — Senator Todd Young (@SenToddYoung) October 23, 2025

Según la postura en contra, la legislación es injusta para los trabajadores que están en licencia involuntaria y podría dar a los secretarios del gabinete demasiada discreción sobre quién recibe el pago.

El proyecto de Johnson “no es más que otra herramienta para que Trump perjudique a los trabajadores federales y a las familias estadounidenses y mantenga este cierre en marcha tanto tiempo como quiera“, indicó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

En este contexto, dado que el Congreso no ha llegado a un acuerdo, el dinero para los servicios esenciales podría pronto alcanzar un punto de crisis.

El secretario de Transporte Sean Duffy sostuvo el jueves que su mensaje a los controladores de tráfico aéreo durante el cierre del gobierno es “vengan a trabajar, incluso si no reciben un cheque de pago”.

Los pagos para la asistencia alimentaria y de calefacción federal también podrían agotarse pronto, junto con la financiación para los programas preescolares Head Start, han advertido varios estados.

Así, los demócratas están esperando negociaciones con los republicanos mientras buscan extender los subsidios que comenzaron en 2021, durante la pandemia de COVID-19, y expiran al final del año.

• Cierre de gobierno: la deuda de EE.UU. supera los $38 billones por primera vez

• Cierre del Gobierno Federal es ya el segundo más largo de la historia de EE.UU.