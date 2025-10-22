California despliega a la Guardia Nacional para apoyar a los bancos de alimentos

El gobernador Gavin Newsom anunció este miércoles que desplegará a la Guardia Nacional de California para apoyar a los bancos de alimentos en todo el Estado Dorado.

Se trata de una medida de apoyo como consecuencia del cierre del gobierno federal, que ha retrasado la entrega de subsidios alimentarios a millones de familias de California, de acuerdo con la oficina del gobernador.

“I’m very worried about 5 million people in a matter of days losing losing their SNAP benefits and entering in a grocery store with Donald Trump's tariffs and inflation. So we're going to make sure we protect their food insecurity, address their food insecurity, and make sure… pic.twitter.com/1w6MwiWN90 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 22, 2025

Newsom también destinó la entrega de más de $80 millones de dólares en apoyo estatal, ante los retrasos en el financiamiento como consecuencia del cierre gubernamental, según un comunicado de prensa.

Sigue leyendo: Cierre del gobierno federal afecta beneficios del programa CalFresh

“El fracaso de Trump no es abstracto; literalmente está quitando la comida de la boca de la gente. Esto es grave, es urgente y requiere acción inmediata”, aseguró el gobernador en su mensaje.

Newsom mencionó que millones de estadounidenses dependen de los subsidios para alimentar a sus familias, y California intensifica la tarea de cubrir las necesidades mientras que en Washington los republicanos se resisten.

“Estoy acelerando la asignación de fondos estatales para los bancos de alimentos y ordenando a la Guardia Nacional de California y a los voluntarios de California que ayuden a distribuir estos alimentos a las familias”, añadió.

Sigue leyendo: El cierre de gobierno actual amenaza con impactos económicos duraderos: por qué

Newsom dijo que el estado trabaja para garantizar que los beneficiarios de CalFresh, conforme se acerca el Día de Acción de Gracias, no pasen hambre mientras los precios de los alimentos se disparan bajo el mandato del presidente Trump.

El despliegue de las tropas es similar a una medida que tomó Newsom en marzo de 2020, cuando la Guardia Nacional ayudó a los bancos de alimentos durante la pandemia de COVID-19, según informó la oficina del gobernador.

Durante la pandemia, California creó una fuerza urgente que supervisó el despliegue de la Guardia Nacional, el Cuerpo de Servicio de California y decenas de miles de voluntarios para apoyar en las operaciones de los bancos de alimentos, sirviendo más de 800 millones de comidas.

Sigue leyendo: Los estadounidenses están preocupados por el aumento en el costo de la atención médica, revela encuesta

Newsom aclaró que las tropas no actuarán como agentes del orden público, sino como apoyo a los bancos de alimentos, al igual que en otras misiones, como la preparación y respuesta ante incendios forestales, la lucha contra el narcotráfico y el refuerzo de la capacidad médica durante la pandemia.

“El Departamento Militar de California, bajo la dirección de la oficina del gobernador, se enorgullece de apoyar las operaciones de los bancos de alimentos en todo el estado“, expresó el mayor general Matthew P. Beevers.

Los funcionarios dijeron que el cierre del gobierno federal afecta los fondos de CalFresh para los nuevos afiliados al programa durante la segunda quincena de octubre y, posteriormente, para los 5.5 millones de beneficiarios después del 23 de octubre.

Sigue leyendo:

· Senado falla por undécima ocasión intento para levantar el cierre de Gobierno

· Cortes federales se quedan sin fondos para operar completamente debido al cierre de gobierno

· Trump pagará “supercheque” a agentes de ICE y CBP pese al cierre del gobierno