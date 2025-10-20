Senado falla por undécima ocasión intento para levantar el cierre de Gobierno

El Senado falló este lunes por undécima ocasión consecutiva un intento por aprobar un proyecto de financiamiento provisional para poner fin al cierre de Gobierno. El proyecto de ley no ha alcanzado los 60 votos necesarios para avanzar en ninguna de las votaciones desde que comenzó el cierre hace 20 días, y no hay indicios de que la dinámica vaya a cambiar pronto.

La votación por la propuesta presentada por los republicanos obtuvo 50 votos a favor y 43 en contra, quedando a 10 de los 60 necesarios para ser aprobada.

Tras la prolongación del cierre, se espera que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, presente esta semana un proyecto de ley que pagaría a los empleados federales y militares que continuaron trabajando durante el lapso de financiación.

Democrats have now voted 12 times to SHUT DOWN the government – preventing paychecks from going to our troops, vets, and air traffic controllers and stopping services to women, infants, and children.



Chuck Schumer and Senate Democrats can make this shutdown end IMMEDIATELY if… pic.twitter.com/XPRz70j6sc — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) October 20, 2025

La sesión legislativa de este lunes se vio marcada por la ausencia de siete senadores y el estancamiento continúa debido a que los demócratas exigen la inclusión de una extensión de los subsidios de Obamacare, a los que los republicanos se oponen asegurando, sin pruebas, de que este programa beneficia a personas indocumentadas.

Dos senadores del bloque demócrata votaron con la mayoría de los republicanos: Catherine Cortez Masto y Angus King, un senador independiente que participa en el bloque demócrata.

El senador demócrata John Fetterman, que anteriormente votó con los republicanos, no votó el lunes.

Los 20 días de cierre de Gobierno han afectado a más de 1.3 millones de empleados estatales que trabajan sin salario o están suspendidos. Además, la administración del presidente Donald Trump ha despedido a más de 4,000 empleados de diversas dependencias y el caso se encuentra siendo resuelto en los juzgados.

Pese al contexto, el asesor económico de Donald Trump, Kevin Hassett, dio señales este lunes de que el cierre de Gobierno en EE.UU. podría terminar en los próximos días y advirtió que la Casa Blanca tomaría fuertes medidas contra los demócratas que no cooperen en la aprobación de nuevos fondos en el Congreso.

Los senadores se reunirán nuevamente el martes para realizar un nuevo intento de votación en busca de finalizar el cierre de Gobierno, que amenaza con convertirse en el segundo más largo de la historia esta semana si supera los 21 días del cierre que estuvo vigente entre diciembre de 1995 y enero de 1996, durante la administración Bill Clinton.

