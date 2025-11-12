5 maneras de encontrar comida gratis o económica si eres beneficiario de cupones de alimentos

El prolongado cierre de gobierno ha provocado que los financiamientos a muchos programas sociales se retrasen afectando a millones de familias de bajos ingresos o recursos que en parte o en su mayoría dependen de ello.

Entre los programas más afectados se encuentra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) el cual transfiere todos los meses montos de hasta $2,000 dólares a sus beneficiarios para que estos puedan comprar con las tarjetas de beneficios EBT alimentos de la canasta básica.

La suspensión de SNAP en el mes de noviembre por falta de fondos mantiene a muchos en suspenso y con la pregunta sobre dónde conseguir alimentos gratis o de bajo costo, y es por esa razón que aquí te comentamos algunas opciones:

Programa Double Up Food Bucks: ofrece alimentos frescos y saludables. Debe investigar si en su estado funciona, ya que los beneficiarios de SNAP pueden calificar.

Bancos de alimentos: muchas entidades cuentan con este servicio, al que se puede acceder.

Alimentos con descuentos: existen aplicaciones como Flashfood y Too Good to Go que ofrecen ofertas en productos próximos a caducar.

Línea Nacional contra el Hambre: el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ofrece un servicio en el que se puede conocer sobre la ubicación de comedores sociales, puede saber más llamando al 1-866-3-HUNGRY (o 1-866-348-6479) de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 (hora del este).

Compre al final del día: muchos minoristas y supermercados tienen descuentos de ciertos artículos y productos al final de la tarde, por lo tanto, esperar a comprar en esas horas podría hacerle ahorrar unos cuantos dólares.

