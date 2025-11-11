¿En qué consiste el paquete presupuestal para reabrir el gobierno aprobado en el Senado?

Aunque falta su aprobación en la Cámara de Representantes, el Senado aprobó con 60 votos contra 40 el proyecto de ley de financiación gubernamental, lo cual permitirá financiar y reabrir el gobierno del presidente Donald Trump.

Luego de 41 días de cierre, el Senado aprobó este lunes el proyecto que consiste en varias leyes, con el respaldo de los senadores demócratas Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, ambas de Nevada; Dick Durbin de Illinois; John Fetterman de Pensilvania; Tim Kaine de Virginia; Maggie Hassan y Jeanne Shaheen, ambas de New Hampshire, y Angus King de Maine.

Si el plan avanza en la Cámara sin problemas puede ser enviado para su firma al presidente Trump esta misma semana y otorgaría fondos hasta el 30 de enero, pero algunos programas, como el de ayuda alimentaria SNAP, tendrán recursos hasta el 30 de septiembre de 2026, es decir todo el año fiscal 2026.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Louisiana), pidió a los congresistas retornar para discutir y aprobar el plan que combina tres proyectos de ley de asignaciones para el año fiscal 2026, uno sobre Agricultura-FDA, Poder Legislativo y Construcción Militar-Asuntos de Veteranos, con una resolución de continuidad presupuestaria para mantener la financiación de los demás departamentos y agencias federales.

El proyecto de ley de Construcción Militar-Asuntos de Veteranos financia a los Departamentos de Defensa (DOD) y de Asuntos de Veteranos (VA) hasta el año fiscal 2026.

Otra parte mantiene la financiación para las operaciones del Departamento de Agricultura (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y preserva los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), los cuales son considerados esenciales para millones de familias.

Mientras que el proyecto de ley del Poder Legislativo mantiene la financiación para la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO).

El presidente Trump se expresó complacido por la decisión del Senado.

“Por lo que he oído, no han cambiado nada”, declaró Trump el lunes en el Despacho Oval previo a la votación. “Y contamos con el apoyo de suficientes demócratas, así que vamos a reabrir nuestro país”.

Si este miércoles la Cámara avanza con el proyecto, los fondos llegarán para evitar mayores retrasos en vuelos, luego de más de 1,000 cancelaciones por falta de controladores aéreos y otro personal de aeropuertos.

Algunos detalles

La financiación al USDA no contempla el plan de reorganización de sus operaciones, ya que se busca reubicar a 2,600 empleados fuera de Washington y consolidar decenas de oficinas, pero ninguna de las agencias pueden “iniciar prematuramente acciones para reasignar personal”, sin que se conozca el presupuesto del año fiscal 2027.

Destaca que el área de investigación en el USDA recibió una financiación de $3,500 millones de dólares para el Servicio de Investigación Agrícola y el Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura, a pesar de la propuesta de Trump de desmantelar prácticamente esos programas.

También se contempla que la FDA, una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) financiada como parte del proyecto de ley de financiamiento agrícola, se redujo en $415 millones de dólares en comparación con el año fiscal 2025, como parte de los cambios de personal implementados por la administración Trump.

Sobre el Departamento de Veteranos, aunque el secretario Doug Collins propuso reducir la plantilla del en más de 80,000 empleados, al final la reducción será de 30,000 utilizando únicamente bajas voluntarias, pero ante la preocupación de fallas en la asistencia al publico, legisladores incluyeron una nueva disposición en una declaración sobre que exige mantener los niveles de personal necesarios en todo el departamento.

¿Y el seguro médico asequible?

El mayor logro de los demócratas sobre las subvenciones para el seguro médico asequible (a través de ACA, en inglés) fue la promesa de republicanos de que habrá un proyecto legislativo al respecto, según la División A del Proyecto de Ley de Apropiaciones 2026, que marca el 5 de diciembre de 2025 como fecha máxima.

Los créditos fiscales para la atención médica contemplados en la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act) –aprobados en 2021 por demócratas– ayudan a más de 20 millones de estadounidenses a adquirir seguros médicos en los mercados estatales, pero el beneficio expira a finales de año, lo que impactará en el costo del seguro médico de millones de familias.

“A más tardar el 5 de diciembre de 2025, el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto deberá proporcionar a los Comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y del Senado una lista completa de las rescisiones o cancelaciones que continuarán de conformidad con la sección 101”, dice el proyecto aprobado en el Senado.

Senadores latinos, como los demócrata Alex Padilla (California) y Rubén Gallego (Arizona) criticaron previamente el proyecto de ley, por el cual no votaron, debido a la falta de consideraciones sobre seguro médico.

“Los demócratas luchamos para que la atención médica sea más asequible y para que esta administración corrupta e ilegal rinda cuentas”, expresó Padilla.

Sigue leyendo:

• Donald Trump presionó a los republicanos del Senado para poner fin al cierre de gobierno

• ¿Qué hace que este cierre de gobierno de EE.UU. sea diferente y más complicado?

• El cierre del gobierno está obstaculizando los viajes aéreos y esto puede empeorar más