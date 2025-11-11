Trump le reprocha a Chuck Schumer haber perdido su talento político y algunos demócratas lo secundan

Después de que siete demócratas se rehusaron a seguir adelante con la idea de Chuck Schumer de no apoyar a los republicanos con su voto para respaldar un proyecto de ley de financiación sin enmiendas, el presidente Donald Trump exhibió al líder de la minoría del Senado como un personaje desgastado ante los ojos de sus propios compañeros de partido.

Durante una entrevista concedida al programa “The Ingraham Angle”, el cual transmite la cadena de televisión Fox News, el mandatario de la nación aseguró que el demócrata de Brooklyn se equivocó al pretender doblegar a los republicanos.

“Creo que se equivocó al ir demasiado lejos. Pensó que podía derrotar a los republicanos, pero los republicanos lo derrotaron a él. Nunca había visto a un político cambiar tanto. Era un tipo muy talentoso, pero ha perdido su talento. Me siento mal porque conozco a Chuck Schumer”, expresó.

Los ocho senadores demócratas que se desmarcaron de Chuck Schumer permitiendo el avance del paquete fueron: Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine y Dick Durbin.

Luego de más de 40 días de presionar a los conservadores en el Senado, quizá una de las pocas concesiones obtenidas por los demócratas fue la promesa de una futura votación relacionada con una extensión de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Sin embargo, ni eso puede considerarse como un éxito de su presión ejercida, pues el republicano John Thune, líder de la mayoría del Senado, ya había ofrecido eso desde hace algunas semanas.

Donald Trump parece haberles ganado otra partida a los demócratas, esta vez específicamente a Chuck Schumer. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

A partir de ello se desprende el hecho de que varios demócratas como Ro Khanna, representante por California, le estén exigiendo a Schumer dar un paso al costado.

“El senador Schumer ya no es eficaz y debería ser reemplazado. Si no puede liderar la lucha para detener el aumento desorbitado de las primas de atención médica para los estadounidenses, ¿por qué luchará?”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Por su parte, Marcos William Pocan, representante por Wisconsin, despotricó en contra del líder de la minoría del Senado por no lograr impedir que sus compañeros de partido hayan apoyado a sus rivales políticos.

“Consigue que los senadores demócratas negocien un acuerdo pésimo que no soluciona nada en materia de sanidad. Perjudica a un partido político nacional. ¿Perfil de la lacra? Siguiente”, indicó en la misma plataforma.

