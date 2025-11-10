Acuerdo del Senado para reabrir gobierno causa ruptura demócrata de cara a elecciones de mitad de mandato

La decisión de ocho senadores demócratas de aceptar un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno enfureció a muchos miembros del partido, y los críticos afirman que los legisladores abandonaron la lucha de 40 días sin concesiones serias sobre los créditos fiscales para la atención médica que eran fundamentales para las demandas de los demócratas.

El Senado consiguió los 60 votos necesarios para avanzar hacia un compromiso que permita pagar a los funcionarios y a las agencias federales, después de que siete senadores demócratas y el independiente Angus King (que suele votar con los demócratas) decidieron romper con la disciplina de su partido para permitir extender el presupuesto hasta el 30 de enero.

Tras la noticia, el gobernador de California, Gavin Newsom declaró que se trató de algo “Patético”, mientras el senador Chris Murphy de Connecticut sentenció que “Esto es indefendible”.

Por su parte, el senador Bernie Sanders de Vermont, independiente que forma parte del grupo parlamentario demócrata, afirmó que “ceder sería un desastre político y estratégico para los demócratas”.

La reacción refleja la frustración de muchos demócratas, especialmente los progresistas, que habían instado a su partido a seguir luchando tras el buen resultado demócrata en las elecciones de la semana pasada.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se opuso al acuerdo y aseguró que mientras el gobierno federal estuvo cerrado, el presidente Donald Trump tomó a los estadounidenses afectados como “rehenes” al suspender el programa de asistencia de alimentos a familias, veteranos, a ancianos y niños”.

Bajo ese entorno, el acuerdo dejó divisiones internas del partido, que podrían tener repercusiones en los próximos meses y marcar el debate interno de cara a las primarias para las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Además, ha llevado a algunos demócratas del Congreso y a grupos progresistas a pedir la dimisión del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, a pesar de su oposición personal al acuerdo.

Pese a ello, los demócratas que rompieron filas y votaron a favor de seguir adelante llevaban varias semanas negociando de forma bipartidista para encontrar una salida. Liderados por las senadoras Jeanne Shaheen y Maggie Hassan de Nuevo Hampshire y el senador Angus King de Maine, el acuerdo al que llegaron garantiza una votación el próximo mes sobre los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act) que los demócratas han intentado prorrogar.

El bando republicano aseguró a los demócratas que en diciembre votarían para extender los subsidios de la Ley de Cuidado Asequible, conocida como Obamacare, que finalizan este año y que se había convertido en el gran obstáculo para extender el presupuesto, sin embargo, no hay garantía de que dicha promesa avance.

