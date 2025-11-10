Senado aprueba proyecto de ley para reabrir el gobierno con el apoyo de ocho demócratas

El Senado aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso un paso más a la solución del estancamiento que ha paralizado Washington durante 41 días y sembrando el caos en todo el país. La legislación ahora pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación.

El acuerdo fue respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que encamina a oficializar el fin al cierre más largo de la historia del país.

Tras semanas de negociaciones, los demócratas moderados del Senado acordaron reabrir el gobierno sin una prórroga garantizada de los subsidios sanitarios, lo que enfureció a muchos de sus miembros que exigían que los republicanos negociaran con ellos los créditos fiscales de la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act) que expiran el 1 de enero.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, del Partido Republicano (RSD), prometió una votación a mediados de diciembre sobre los subsidios, pero no había ninguna garantía de éxito.

