¿Qué jubilados del Seguro Social recibirán $3,000 en la próxima ronda de pagos?

La segunda ronda de pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) tiene programado realizarse el próximo miércoles 19 de noviembre para los jubilados después de mayo de 1997.

La SSA todos los meses publica su cronograma de pagos para que tanto los jubilados como beneficiarios de los otros programas sociales conozcan las fechas en que recibirán sus prestaciones y beneficios.

En este sentido, los próximos en recibir sus pagos serán los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes. La última ronda está programada para el miércoles 26 de noviembre para los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

En cuanto a los montos, estos van desde los $2,000 dólares para retirados a los 62 años, $3,000 para quienes solicitaron su jubilación en la edad plena (65 años) y casi $5,000 para los adultos mayores que se jubilaron a los 70 años.

La diferencia entre un monto y otro se debe a que aquellas personas de la tercera edad que adelanta su jubilación pierden el 30% de sus beneficios mensuales, mientras que lo que atrasan su retiro obtienen más del 100% cada mes.

Sigue leyendo: