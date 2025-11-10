¿Cuándo se enviará el cheque de estímulo de $725 en California en noviembre?

Desde diciembre del 2024, en California se está distribuyendo un cheque de estímulo por parte del Programa de Ingresos Garantizados Family First (FFESP, por sus siglas en inglés) para las familias de bajos recursos o ingresos en el condado de Sacramento.

De acuerdo con el programa, esta ayuda económica tiene el objetivo de distribuirse durante 12 meses a los hogares seleccionados, y el último pago está programado para este sábado 15 de noviembre.

Aunque el objetivo es que la ayuda llegue a todos los hogares necesitados, el programa solo beneficiará a aquellos que califiquen cumpliendo con los requisitos solicitados, que en este caso son:

Residir en los códigos postales: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 y 95838.

Tener ingresos familiares anuales inferiores al 200% del umbral federal de pobreza (FPL).

Ser padre o tutor legal de un infante entre lo 0 a 5 años, que resida en el hogar.

No recibir ayuda económica de otra organización sea o no gubernamental.

Este programa tiene el objetivo de beneficiar a las familias más vulnerables, especialmente aquellas con niños pequeños. El monto que se les asigna de $725 mensual se puede usar para gastos básicos del hogar como: alimentos, renta, transporte, servicios básicos, cuidado infantil, entre otros.

