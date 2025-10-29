Estos son los estados que enviarán cheques de estímulo de hasta $1,000 en noviembre

Aunque las ayudas económicas han cesado en algunos estados del país desde la pandemia, ciertas entidades aún siguen distribuyendo cheques de estímulo entre sus habitantes, ya sea por programas de ingresos garantizados o reembolso de impuesto.

Para noviembre de este año, California, Nueva York y Alaska enviarán a sus residentes cheques de estímulo de hasta $1,000 dólares y aquí te contamos cuáles son los requisitos y fechas para recibirlo.

California

En este estado el cheque de estímulo proviene de un Programa Piloto de Apoyo Económico Familiar (FFESP) dirigido especialmente a las familias que hacen vida en el condado de Sacramento.

Para obtener esta ayuda económica, los residentes deben cumplir con los siguientes requisitos: vivir en Sacramento en los códigos postales: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838. Tener un hijo entre los 0 a 5 años, y un ingreso anual inferior al 200% del nivel federal de pobreza.

Según los detalles en el sitio web del programa, las familias elegibles recibirán un monto de $725 dólares mensuales durante un año, la fecha tentativa de distribución de este beneficio son los días quince de cada mes.

Nueva York

En esta entidad, los habitantes se han enfrentado al alto Costo de Vida debido a la elevada inflación, por lo que las autoridades indicaron que se distribuirá un estímulo económico a aproximadamente 8 millones de contribuyentes.

Para obtener este cheque de estímulo, los habitantes deben haber presentado en su declaración de impuesto sobre la renta de Residentes el Formulario IT-201. Además, no haber sido declarado como dependiente en otra presentación de impuesto y sus ingresos declarados deben estar dentro de los umbrales de clasificación del estado.

Según la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, el monto de este cheque único será de $400 dólares y el dinero se enviará de manera automática a aquellos que califiquen.

Alaska

Los pagos del Dividendo del Fondo Permanente (PFD) continuarán en el mes de noviembre en Alaska y según la página web del Departamento de Ingresos les corresponderá a los residentes que tengan el estatus de “Elegible-No pagado” del 12 de noviembre de 2025, estos recibirán su dinero el 20 de noviembre de 2025.

El PFD reparte entre los habitantes las ganancias de recursos naturales como: mineras y de petróleo. Los montos este año alcanza los $1,700 dólares en un pago único a quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Sigue leyendo: