Cheque de estímulo en noviembre: ¿quiénes recibirán hasta $1,700 dólares?

Los pagos por parte del Dividendo del Fondo Permanente (PFD) en el estado de Alaska continuarán enviándose a sus residentes en el mes de noviembre con montos que alcanza hasta los $1,702 dólares.

Este dinero, según el Departamento de Ingresos de Alaska, proviene de las ganancias del estado por parte de sus recursos naturales como minerales y petróleo, y está destinado a ayudar especialmente a los hogares y contribuyentes de bajos ingresos o recursos e impulsar la economía local.

¿Quiénes pueden recibir el PFD?

Aunque este cheque de estímulo pretende llegar a toda la población, la entidad indicó que solo los residentes que cumplan con los siguientes requisitos podrán recibirlo:

Debe residir en el estado de Alaska y tener intenciones de quedarse indefinidamente durante la solicitud.

No debe haber solicitado residencia ni beneficios como residente de otro estado o país.

No debe haber sido condenado por un delito grave en el año de residencia.

¿Cuándo se enviará el cheque de estímulo?

Los pagos se enviarán de manera automática a quienes cumplan con los requisitos y el día dependerá de su estatus. El Departamento de Ingresos de Alaska detalló en su página web que aquellos residentes con solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que estén en estado de “Elegible-No pagado” del 12 de noviembre de 2025, se distribuirán el 20 de noviembre de 2025.

