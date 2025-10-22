¿Quiénes califican para el cheque de reembolso de $200 en Florida?

Miles de contribuyentes propietarios de viviendas en el estado de Florida podrían recibir en las próximas semanas un cheque de estímulo en forma de reembolso de impuesto de hasta $200 dólares.

Los fondos de este alivio económico provienen de una aprobación de un presupuesto de unos $9 millones de dólares destinados al Consejo de Hialeah para llevar a cabo algunos proyectos de construcción e infraestructura.

De acuerdo con la entidad, la ayuda está destinada a aquellos residentes que han declarado su propiedad como residencia principal u “homestead”, en la ciudad de Hialeah, y el dinero del reembolso será un pago único.

Aunque muchos se han opuesto a la aprobación de este cheque de estímulo, indicando que hay otras prioridades en el condado, la alcaldesa interina Jacqueline García-Roves comentó: “El concejal Carl Zogby dice que los residentes de Hialeah no necesitan $200 dólares porque es muy poco. Yo sí sé que los residentes de Hialeah lo necesitan, y va a ser una ayuda para ellos este año”, dijo.

Entre los funcionarios que aplaudieron la medida se encuentra el comisionado Jesús Tundidor, quien señaló que este tipo de cheque de estímulo ayudará a los residentes tras los aumentos de los servicios básicos.

“Este año FPL aumentó la electricidad al 11%, el seguro de la propiedad sigue aumentando, agua, alcantarillado, al 20%, este es el año que hace falta alivio”, dijo Tundidor.

Por lo tanto, la aprobación de este reembolso beneficiará a unos 32,100 propietarios, siendo una inversión positiva para la economía local y un respaldo a los habitantes tras el elevado costo de vida en el estado. Los cheques de estímulos se esperan, lleguen a los contribuyentes a finales del año fiscal.

