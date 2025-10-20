Cheque de estímulo de $1,000 este 23 de octubre de 2025: quiénes son elegibles

Miles de contribuyentes en el estado de Alaska recibirán en los próximos días un cheque de estímulo por parte del Dividendo del Fondo Permanente (PFD) con la que especialmente familias de bajos ingresos se beneficiará.

Este programa recibe sus fondos de los ingresos provenientes del estado por recursos naturales como minerales y petróleo, y aunque está destinado a toda la población en Alaska, es necesario que los contribuyentes cumplan con los requisitos para la solicitud.

¿Quiénes pueden solicitar el cheque de estímulo en Alaska?

Los residentes en el estado de Alaska deben cumplir con los siguientes requerimientos:

Haber sido residente de Alaska durante al menos 12 meses consecutivos.

Tener la intención de permanecer en el estado indefinidamente.

No haber solicitado la residencia en otra entidad.

No haber sido encarcelado por un delito grave o delitos menores.

¿Cuándo se enviarán los pagos del PFD?

De acuerdo con la página web del Departamento de Ingresos de Alaska, las fechas de distribución dependerá del día de solicitud, en este caso queda de la siguiente manera:

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estatus “Elegible-No Pagado” del 13 de octubre de 2025 se distribuirán el 23 de octubre de 2025.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estatus “Elegible-No Pagado” del 12 de noviembre de 2025 se distribuirán el 20 de noviembre de 2025.

Para más información puede consultar el sitio web https://pfd.alaska.go

