Nuevos jubilados del Seguro Social: estas son las fechas de pago en noviembre

Todos los meses, la Administración de la Seguridad Social (SSA) envía sus pagos tanto a jubilados antes de 1997 como después de ese año, así como también a beneficiarios de programas sociales como: Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y Seguro por Incapacidad (SSDI).

El Seguro Social establece fechas de pago a través de un cronograma que publica mensualmente a fin de que los beneficiarios puedan conocer exactamente los días en el que recibirán los depósitos, esto con la finalidad de que aquellos adultos mayores que dependen únicamente de este beneficio puedan administrar mejor sus finanzas.

Fechas de pago del Seguro Social en noviembre

Los primeros en recibir los pagos son los jubilados antes de 1997, indiferentemente de su edad de jubilación o día de nacimiento. Este dinero se distribuye las primeras semanas de cada mes.

Luego en tres rondas son enviados los pagos a los jubilados después de mayo de 1997, sus días para recibir el beneficio se establecen dependiendo de su día de nacimiento.

En este sentido, para el mes de noviembre los jubilados nacidos entre los días 1 y 10 recibirán el pago el 12 de noviembre. Los retirados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes obtendrán el beneficio el 19 de noviembre, y finalmente los nacidos entre los días 21 y 31 recibirán sus prestaciones sociales el 26 de noviembre.

¿Cuánto son los montos que reciben los jubilados?

Los montos para cada jubilado dependerán de su edad de jubilación, no todos reciben las mismas cantidades mensuales, ya que aquellos que adelanta su retiro a los 62 años obtienen un 30% menos, actualmente $2,000 dólares.

Mientras que los adultos mayores que solicitan la jubilación a los 65 años reciben el 100% del beneficio, es decir, $3,000 dólares mensuales, y aquellos que retrasan su jubilación a los 70 años obtienen más del 100% del beneficio, los montos actuales para estos jubilados son de $5,000 dólares aproximadamente.

