Cheque de estímulo de $250 será enviado el 1 de enero de 2026: ¿quiénes pueden solicitarlo?

Como parte de una iniciativa para ayudar a los hogares de bajos ingresos a enfrentar los altos costos de calefacción durante el invierno, en el estado de Michigan miles de residentes recibirán a partir del 1 de enero del 2026 un cheque de estímulo de hasta $250 dólares.

La iniciativa cuenta con fondos del Departamento del Tesoro de Michigan y el programa Recursos Asequibles para la Energía (CARE) operado por Consumers Energy, quien recientemente en un comunicado señaló: “Se acerca el invierno de Michigan y estamos listos para ayudar a los clientes que puedan necesitar ayuda adicional para pagar sus facturas de calefacción esta temporada”, dijo.

Ante los elevados costos de bienes y servicios básicos debido a la alta inflación, en muchos estados se están distribuyendo cheques de estímulos a sus habitantes con el fin de generar un alivio a sus presupuestos familiares.

¿Quiénes recibirán el cheque de estímulo en Michigan?

De acuerdo con la entidad, este pago a los residentes de Michigan se acreditará directamente en las cuentas de los clientes de Consumers Energy que califiquen, es decir que no tendrán que presentar una declaración de impuestos por separado; sin embargo, el requisito es que los hogares tengan ingresos familiares por debajo del 100% del umbral de pobreza federal.

“Nos comprometemos a garantizar que estos fondos tan necesarios estén disponibles para nuestros clientes más necesitados. Al conectar a nuestros clientes más vulnerables con los recursos necesarios para que puedan pagar sus facturas de energía, estamos impulsando la equidad energética para todos los habitantes de Michigan”, declaró Brian Lewis, director ejecutivo Sénior de Experiencia del Cliente y Programas de Consumers Energy.

