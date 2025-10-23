Más estados advierten que no hay fondos para SNAP en noviembre si el cierre continúa

Millones de estadounidenses de bajos ingresos perderán el acceso a la ayuda alimentaria de SNAP el 1 de noviembre, cuando la mitad de los estados planean recortar los beneficios debido al cierre del gobierno.

Veinticinco estados están emitiendo avisos para informar a los participantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la mayor iniciativa contra el hambre del país, que no recibirán sus cheques el próximo mes.

Entre estos estados se encuentran California, Arkansas, Hawaii, Indiana, Mississippi y Nueva Jersey, según Politico, que pidió esa información y dijo que otros estados no respondieron a tiempo para la publicación.

El Departamento de Niños y Familias de Florida, por ejemplo, indicó que los beneficios del SNAP de noviembre no se emitirán hasta que finalice el cierre.

En Texas, la Comisión de Salud y Servicios Humanos del estado indicó que si el cierre continúa después del lunes, no se emitirán los beneficios de noviembre.

La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en un comunicado el 16 de octubre que casi 3 millones de residentes de su estado perderán el acceso a los beneficios SNAP a partir del 1 de noviembre.

El Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura (USDA) informó recientemente a todos los estados que deberán posponer la distribución de beneficios hasta nuevo aviso, según reportes de varias agencias estatales.

El gobierno tendría que reunir más de $8 mil millones de dólares para mantener a flote el los beneficios de SNAP si el cierre continúa.

“Simplemente no podemos lograrlo sin que el gobierno esté abierto”, dijo la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, en una entrevista con NewsNation el martes. “Para el 1 de noviembre, tenemos muchas esperanzas de que el gobierno reabra y podamos empezar a distribuir ese dinero. Pero ahora mismo, la mitad de los estados tienen el SNAP cerrado”.

Con el SNAP, que beneficia a más de 42 millones de personas, las familias reciben un promedio de $187.20 dólares al mes para comprar alimentos.

Según el USDA, un promedio de 41.7 millones de personas recibieron beneficios mensualmente en el año fiscal 2024.

La suspensión de los beneficios entraría en vigor en el mes en que se celebra el Día de Acción de Gracias y aumentaría la presión sobre los bancos de alimentos durante una temporada que suele ser muy ocupada.

Con la llegada del 1 de noviembre, algunos líderes estatales recomiendan que las personas recurran a los bancos de alimentos o utilicen sus beneficios restantes para comprar alimentos no perecederos.

“Si ha acumulado beneficios del SNAP de meses anteriores en su cuenta, use esos fondos ahora para comprar alimentos no perecederos que duren hasta noviembre y más allá”, informa el Departamento de Servicios Humanos de Arkansas en su sitio web.

Otro programa de asistencia alimentaria, WIC, que proporciona alimentos gratuitos a mujeres embarazadas, madres y niños menores de 5 años de bajos ingresos, también está en peligro de sufrir un déficit de fondos en noviembre debido al cierre.

