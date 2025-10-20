Nuevas reglas en el programa CalFresh, el SNAP de California: requisitos y quiénes aplican

El programa CalFresh, conocido en California por ser una versión estatal de los cupos SNAP, anunció nuevas reglas para aplicar al beneficio. Estos cambios, que no son para todos, pretenden reducir el número de usuarios que no cumplen con los criterios laborales y de edad.

Las modificaciones surgieron tras la aprobación de dos leyes federales: la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023 (FRA) y la One Big Beautiful Bill Act of 2025 (OBBB), firmada esta última en julio de 2025.

De acuerdo con los nuevos estatutos, el grupo más afectado es el de los Adultos Aptos para Trabajar sin Dependientes (ABAWDs), que ahora enfrentan condiciones más estrictas para mantener sus beneficios activos.

Las nuevas reglas de CalFresh en California

Los requisitos de elegibilidad y las condiciones para seguir recibiendo asistencia, son los siguientes:

Extensión de edad: El límite para los ABAWDs pasa de 18-54 años a 18-64 años , ampliando el grupo de adultos que deben cumplir con los requisitos laborales.

El límite para los ABAWDs pasa de , ampliando el grupo de adultos que deben cumplir con los requisitos laborales. Límite temporal: Este grupo solo puede recibir beneficios durante tres meses dentro de un periodo de 36 meses , salvo que cumplan con las reglas de trabajo.

Este grupo solo puede recibir beneficios durante , salvo que cumplan con las reglas de trabajo. Requisito de empleo o capacitación: Para conservar la ayuda, los beneficiarios deberán trabajar o participar en programas de empleo y entrenamiento por al menos 80 horas al mes .

Para conservar la ayuda, los beneficiarios deberán . Fin de exenciones temporales: Se eliminan las protecciones especiales que la Ley de Responsabilidad Fiscal había concedido durante la pandemia y los primeros años de recuperación económica.

Aunque estas medidas tratan de incentivar la participación laboral, también reciben críticas por cómo podría afectar la seguridad alimentaria de los adultos de bajo recursos, especialmente aquellos que no logran cumplir con los nuevos requisitos.

La buena noticia es que, aunque las normas federales ya están en vigor, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) concedió a California una exención temporal, por lo que las nuevas reglas para los ABAWDs no se aplicarán hasta el 31 de enero de 2026.

Esto significa que durante este último periodo de 2025 y el primer mes de 2026, los beneficiarios seguirán recibiendo ayuda sin necesidad de comprobar las 80 horas de trabajo mensuales.

Te puede interesar:

· SNAP en Florida: Estos son los nuevos montos y cronograma de pagos

· Cambios en la elegibilidad SNAP 2026: ¿Cómo afectará a quienes reciben cupones de alimentos?

· ¿Cómo solicitar beneficios de alimentos con el programa SNAP?