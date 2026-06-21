Trump pide mano dura para quienes vandalizaron el estanque reflectante, entre ellos un exatleta olímpico

El presidente Donald Trump exigió un castigo severo para los acusados de presuntamente vandalizar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, entre ellos un exatleta olímpico.

Después de que se llevó a cabo una restauración del sitio, la cual implicó una inversión de $14.8 millones de dólares, el jefe de la nación recurrió a la plataforma Truth Social para dejar en claro que habrá mano dura para los autores del daño severo que provocó además del desprendimiento de la capa de pintura aplicada en el fondo, la aparición y un acelerado crecimiento de algas.

“Se trata de delitos muy graves relacionados con la destrucción de monumentos nacionales. ¡Años de cárcel!”, escribió el presidente en un primer mensaje publicado en la plataforma Truth Social después de darse a conocer que las autoridades llevan a más de una decena detenidos relacionados con el incidente.

Entre los arrestados figura David Hearn, tres veces atleta olímpico, a quien se le acusa por un delito menor de destrucción de propiedad gubernamental.

“Yo no vandalicé nada. No destruí, rompí ni descascaré nada. Para cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya me estaban esposando”, declaró el sujeto de 67 años al diario The Washington Post.

En un segundo mensaje, Trump señaló que hay varios implicados en lo que considera un acto de sabotaje.

“Muchas personas más han sido arrestadas en relación con el vergonzoso vandalismo de nuestro hermoso estanque reflectante. No se veía ni funcionaba así desde 1922, cuando se construyó originalmente, pero incluso entonces tenía muchas goteras y no funcionaba.

El nuestro funcionaba a la perfección, incluyendo el acabado tipo espejo, reflejando perfectamente los dos Grandes Monumentos, ¡algo que nunca antes había hecho!

Lo que estos terribles vándalos han hecho es una verdadera afrenta a los presidentes George Washington y Abraham Lincoln, y debe ser tratado como corresponde”, indicó.

Pintura desprendida y una elevada presencia de algas afectan severamente al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, esto días después de haber sido restaurado. (Crédito: Rahmat Gul / AP)

Asimismo, el mandatario anticipó que será necesario vaciar el estanque para reparar el daño causado.

“Nos reunimos hoy con contratistas; probablemente nos veremos obligados a vaciar y drenar gran parte del agua para realizar las reparaciones necesarias, pero las haremos lo más rápido posible.

Los daños que han causado ni siquiera incluyen la destrucción previa de una gran cantidad de césped, que fue, con mucho, lo menos grave”, subrayó.

Finalmente, el republicano de 80 años detalló el daño causado no resultó fortuito, pues requirió de premeditación y de trabajo en grupo.

“Tomaron algún tipo de cuchillo o cuchilla y abrieron una brecha de 76 metros de largo en la hermosa fachada de lo que requirió tanto trabajo, competencia y dinero para construir y completar. También vertieron productos químicos corrosivos y destructivos en el estanque”, externó.

Sigue leyendo:

• La Casa Blanca pretende imponer un récord Guinness durante celebración del 250 aniversario de EE.UU.

• Trump ordena organizar una carrera de IndyCar en las calles de Washington

• EE.UU. llega a sus 250 años en medio de esfuerzos por borrar historia de minorías

• La administración Trump gastará $5 millones de dólares en la restauración de unas estatuas