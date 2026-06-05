La administración Trump gastará $5 millones de dólares en la restauración de unas estatuas

Ajustándose a su plan de festejar en plan grande el 250 aniversario de Estados Unidos, la administración Trump destinará $5.1 millones de dólares a la restauración de unas estatuas ubicadas cerca del Monumento a Lincoln, en Washington, D.C.

Mediante un comunicado, el Departamento del Interior dio a conocer que las cuatro estatuas ecuestres chapadas en oro de las Artes de la Guerra y las Artes de la Paz serán sometidas a un trabajo de restauración que incluirá un retoque dorado.

“Estamos potenciando al máximo el aura de Washington, DC, antes del 250 aniversario de Estados Unidos”, señala parte de la misiva.

Lo relevante de dicho proyecto es que, para devolverles el toque de elegancia exhibido hace cerca de 75 años, cuando fueron obsequiadas por el gobierno de Italia con el objetivo de estrechar los lazos de colaboración entre ambos países, será necesario destinar una fuerte suma de dinero proveniente de los impuestos cobrados a los estadounidenses en un momento delicado para la economía de millones de hogares.

Donald Trump pretende pasar a la historia por haber organizado festejos magnos pocas veces vistos. (Crédito: Rick Scuteri / AP)

Sin embargo, el presidente Donald Trump se aferra a que los próximos meses deben ser una oportunidad para revalorar la historia de un país surgido del esfuerzo de millones de personas dispuestas a arriesgar hasta la vida misma en caso de ser necesario y con tal de asentarse en un nuevo territorio.

De ahí es que se desprende el plan del mandatario republicano para remodelar algunos sitios considerados históricos recurriendo a los servicios de The Gilders’ Studio, empresa que lleva muchos años operando como prestadora de servicios para el gobierno, esto al margen del partido político que dirija en la Casa Blanca.

En su momento, la administración Biden le otorgó a esa empresa un contrato inicial de $225,854,10 dólares para restaurar al Monumento a la Primera División de Infantería en el parque del presidente.

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