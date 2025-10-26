Cupones de alimentos SNAP de hasta $1,789: fechas de pago en noviembre

Cada mes, el Programa Social de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) envía a sus beneficiarios transferencias a las tarjetas de beneficios EBT para la compra de alimentos básicos en tiendas minoristas, mercados agrícolas o supermercados autorizados.

Los fondos de este programa provienen del Departamento de Agricultura de Estados Unidos con el fin de garantizar seguridad alimentaria entre los hogares de bajos ingresos o recursos.

Cada estado administra los fondos distribuyéndolo entre sus habitantes dependiendo de la cantidad de personas que compongan las familias beneficiadas, y para ello se establecieron fechas de depósitos a fin de que los beneficiarios puedan conocer sus días de pago.

Fechas de pago de SNAP

En este sentido, en el mes de noviembre se asignará de la siguiente manera:

Alabama: del 4 al 23 de noviembre.

Alaska: 1 de noviembre.

Arizona: del 1 al 13 noviembre.

Arkansas: del 4 al 13 noviembre.

California: del 1 al 10 noviembre.

Colorado: del 1 al 10 de noviembre.

Connecticut: del 1 al 3 de noviembre.

Delaware: del 2 al 23 de noviembre.

Florida: del 1 al 28 de noviembre.

Georgia: del 5 al 23 de noviembre.

Hawái: del 3 al 5 de noviembre.

Idaho: del 1 al 10 de noviembre.

Illinois: del 1 al 10 de noviembre.

Indiana: del 5 al 23 de noviembre.

Iowa: del 1 al 10 de noviembre.

Kansas: del 1 al 10 de noviembre.

Kentucky: del 1 al 19 de noviembre.

Luisiana: del 1 al 23 de noviembre.

Maine: del 10 al 14 de noviembre.

Maryland: del 4 al 23 de noviembre.

Massachusetts: del 1 al 14 de noviembre.

Michigan: del 3 al 21 de noviembre.

Minnesota: del 4 al 13 de noviembre.

Mississippi: del 4 al 21 de noviembre.

Misuri: del 1 al 22 de noviembre.

Montana: del 2 al 6 de noviembre.

Nebraska: del 1 al 5 de noviembre.

Nevada: del 1 al 10 de noviembre.

Nueva Hampshire: 5 de noviembre.

Nueva Jersey: del 1 al 5 de noviembre.

Nuevo México: del 1 al 20 de noviembre.

Nueva York: del 1 al 9 de noviembre.

Carolina del Norte: del 3 al 21 de noviembre.

Dakota del Norte: 1 de noviembre.

Ohio: del 2 al 20 de noviembre.

Oklahoma: del 1 al 10 de noviembre.

Oregón: del 1 al 9 de noviembre.

Pensilvania: 1-10 noviembre.

Rhode Island: 1 de noviembre.

Carolina del Sur: del 1 al 10 de noviembre.

Dakota del Sur: 10 de noviembre.

Tennessee: del 1 al 20 de noviembre.

Texas: del 1 al 28 de noviembre.

Utah: 5, 11 y 15 de noviembre.

Vermont: 1 de noviembre.

Virginia: del 1 al 7 de noviembre.

Washington: del 1 al 20 de noviembre.

Virginia Occidental: del 1 al 9 de noviembre.

Wisconsin: del 1 al 15 de noviembre.

Wyoming: del 1 al 4 de noviembre.

Guam: del 1 al 10 de noviembre.

Puerto Rico: 4 al 22 de noviembre.

Distrito de Columbia: del 1 al 10 de noviembre.

Islas Vírgenes de los Estados Unidos: 1 de noviembre.

Aumentos de los beneficios de SNAP

Debido al ajuste del Costo de Vida (COLA) del 2.8%, el programa SNAP estableció nuevos montos a cada familia dependiendo de la cantidad de integrantes:

1 persona: $298 dólares.

2 personas: $546 dólares.

3 personas: $785 dólares.

4 personas: $994 dólares.

5 personas: $1,183 dólares.

6 personas: $1,421 dólares.

7 personas: $1,571 dólares.

8 personas: $1,789 dólares.

9 personas: $2,007 dólares.

10 personas: $2,225 dólares

Persona adicional: +$218 dólares.

Riesgos de perder el beneficio de cupones de alimentos

Tras el cierre de gobierno y ajustes en el presupuesto federal, el temor de un recorte, suspensión o eliminación para algunos del beneficio de SNAP es cada vez mayor. La semana pasada, el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) alertó a los estados suscritos al programa esperar algunos días para enviar los archivos de beneficios a los proveedores que hacen las transferencias a las tarjetas EBT.

“Si continúa el actual lapso en las asignaciones, no habrá fondos suficientes para pagar los beneficios completos del SNAP de noviembre a aproximadamente 42 millones de personas en todo el país”, destaca parte de la carta de USDA.

La entidad también solicitó a los estados reducir las tasas de errores en la distribución y asignación de los beneficios, ya que muchos de estos superan los umbrales, como es el caso de: Alaska con un 25% de tasa de error, Florida con 15%, Nuevo México tiene un 14%, y Nueva York alcanza el 15%.

Según SNAP, los errores que se mencionan son pagos excesivos o insuficientes a los beneficiarios, así como también asignaciones innecesarias del beneficio.

Sigue leyendo: