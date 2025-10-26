window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Cupones de alimentos SNAP de hasta $1,789: fechas de pago en noviembre

El Programa Social de Asistencia Nutricional Suplementaria establece fechas exactas para la distribución de sus beneficios

Los cupones de alimentos corren el riesgo de ser recortados en varios estados del país.  Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

Cada mes, el Programa Social de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) envía a sus beneficiarios transferencias a las tarjetas de beneficios EBT para la compra de alimentos básicos en tiendas minoristas, mercados agrícolas o supermercados autorizados.

Los fondos de este programa provienen del Departamento de Agricultura de Estados Unidos con el fin de garantizar seguridad alimentaria entre los hogares de bajos ingresos o recursos.

Cada estado administra los fondos distribuyéndolo entre sus habitantes dependiendo de la cantidad de personas que compongan las familias beneficiadas, y para ello se establecieron fechas de depósitos a fin de que los beneficiarios puedan conocer sus días de pago.

Fechas de pago de SNAP

En este sentido, en el mes de noviembre se asignará de la siguiente manera:

  • Alabama: del 4 al 23 de noviembre.
  • Alaska: 1 de noviembre.
  • Arizona: del 1 al 13 noviembre.
  • Arkansas: del 4 al 13 noviembre.
  • California: del 1 al 10 noviembre.
  • Colorado: del 1 al 10 de noviembre.
  • Connecticut: del 1 al 3 de noviembre.
  • Delaware: del 2 al 23 de noviembre.
  • Florida: del 1 al 28 de noviembre.
  • Georgia: del 5 al 23 de noviembre.
  • Hawái: del 3 al 5 de noviembre.
  • Idaho: del 1 al 10 de noviembre.
  • Illinois: del 1 al 10 de noviembre.
  • Indiana: del 5 al 23 de noviembre.
  • Iowa: del 1 al 10 de noviembre.
  • Kansas: del 1 al 10 de noviembre.
  • Kentucky: del 1 al 19 de noviembre.
  • Luisiana: del 1 al 23 de noviembre.
  • Maine: del 10 al 14 de noviembre.
  • Maryland: del 4 al 23 de noviembre.
  • Massachusetts: del 1 al 14 de noviembre.
  • Michigan: del 3 al 21 de noviembre.
  • Minnesota: del 4 al 13 de noviembre.
  • Mississippi: del 4 al 21 de noviembre.
  • Misuri: del 1 al 22 de noviembre.
  • Montana: del 2 al 6 de noviembre.
  • Nebraska: del 1 al 5 de noviembre.
  • Nevada: del 1 al 10 de noviembre.
  • Nueva Hampshire: 5 de noviembre.
  • Nueva Jersey: del 1 al 5 de noviembre.
  • Nuevo México: del 1 al 20 de noviembre.
  • Nueva York: del 1 al 9 de noviembre.
  • Carolina del Norte: del 3 al 21 de noviembre.
  • Dakota del Norte: 1 de noviembre.
  • Ohio: del 2 al 20 de noviembre.
  • Oklahoma: del 1 al 10 de noviembre.
  • Oregón: del 1 al 9 de noviembre.
  • Pensilvania: 1-10 noviembre.
  • Rhode Island: 1 de noviembre.
  • Carolina del Sur: del 1 al 10 de noviembre.
  • Dakota del Sur: 10 de noviembre.
  • Tennessee: del 1 al 20 de noviembre.
  • Texas: del 1 al 28 de noviembre.
  • Utah: 5, 11 y 15 de noviembre.
  • Vermont: 1 de noviembre.
  • Virginia: del 1 al 7 de noviembre.
  • Washington: del 1 al 20 de noviembre.
  • Virginia Occidental: del 1 al 9 de noviembre.
  • Wisconsin: del 1 al 15 de noviembre.
  • Wyoming: del 1 al 4 de noviembre.
  • Guam: del 1 al 10 de noviembre.
  • Puerto Rico: 4 al 22 de noviembre.
  • Distrito de Columbia: del 1 al 10 de noviembre.
  • Islas Vírgenes de los Estados Unidos: 1 de noviembre.           

Aumentos de los beneficios de SNAP

Debido al ajuste del Costo de Vida (COLA) del 2.8%, el programa SNAP estableció nuevos montos a cada familia dependiendo de la cantidad de integrantes:

  • 1 persona: $298 dólares.
  • 2 personas: $546 dólares.
  • 3 personas: $785 dólares.
  • 4 personas: $994 dólares.
  • 5 personas: $1,183 dólares.
  • 6 personas: $1,421 dólares.
  • 7 personas: $1,571 dólares.
  • 8 personas: $1,789 dólares.
  • 9 personas: $2,007 dólares.
  • 10 personas: $2,225 dólares
  • Persona adicional: +$218 dólares.

Riesgos de perder el beneficio de cupones de alimentos

Tras el cierre de gobierno y ajustes en el presupuesto federal, el temor de un recorte, suspensión o eliminación para algunos del beneficio de SNAP es cada vez mayor. La semana pasada, el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) alertó a los estados suscritos al programa esperar algunos días para enviar los archivos de beneficios a los proveedores que hacen las transferencias a las tarjetas EBT.

“Si continúa el actual lapso en las asignaciones, no habrá fondos suficientes para pagar los beneficios completos del SNAP de noviembre a aproximadamente 42 millones de personas en todo el país”, destaca parte de la carta de USDA.

La entidad también solicitó a los estados reducir las tasas de errores en la distribución y asignación de los beneficios, ya que muchos de estos superan los umbrales, como es el caso de: Alaska con un 25% de tasa de error, Florida con 15%, Nuevo México tiene un 14%, y Nueva York alcanza el 15%.

Según SNAP, los errores que se mencionan son pagos excesivos o insuficientes a los beneficiarios, así como también asignaciones innecesarias del beneficio.

