Cupones de alimentos de SNAP se agotarán pronto: ¿Qué pasará después?

Ante el cierre de gobierno y una suspensión abrupta del financiamiento a programas sociales como es el caso de la Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) millones de beneficiarios que dependen únicamente de esta ayuda económica y social se preguntan cuál será el siguiente paso.

A través de un comunicado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos encargado de financiar a SNAP y otros beneficios sociales destacó que “el pozo se ha secado. En este momento, no se emitirán beneficios a partir del 1 de noviembre… y los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir los beneficios regulares”, refiriéndose a los cupones de alimentos que se distribuyen mes a mes.

Mientras los legisladores debaten sobre el presupuesto anual, SNAP se ha quedado sin fondos suficientes, esto pone en aprietos a millones de hogares, quienes deben sortear las dificultades para abastecerse de alimentos.

Aunque SNAP no es el único programa de asistencia nutricional, no todas las organizaciones de esta índole son capaces de cubrir a millones de hogares. John Sayles, director ejecutivo de Vermont Foodbank en Barrer, Vermont, comentó que “el sistema de alimentos de beneficencia y los bancos de alimentos no tienen los recursos para reemplazar todos esos dólares de alimentos”, dijo.

Los bancos de alimentos son una gran alternativa, pero según Sayles desde el anuncio de falta de financiamiento, han recibido una cantidad de solicitudes por parte de beneficiarios de SNAP. “No existe otra red de seguridad después del SNAP, aparte del banco de alimentos”, añadió.

Ante la incertidumbre que esta situación genera, algunas entidades se han comprometido con sus residentes a desembolsar beneficios de SNAP, entre estos se encuentra Luisiana, Vermont, Virginia y Nueva York este último prometió a los residentes unos $30 millones de dólares para cubrir la emergencia y apoyar a los bancos de alimentos.

No obstante, la USDA indicó que aquellos estados que opten por desembolsar para ayudas alimentarias temporales no recibirán reembolsos por ello.

Por su parte, Kate Bauer, profesora asociada de servicios nutricionales en la Universidad de Michigan comentó que “SNAP es la base del apoyo económico para muchos minoristas de alimentos, como los pequeños comercios en zonas rurales y las tiendas de barrio en nuestras ciudades”, por lo que expresó su preocupación ante el impacto que esta suspensión tendrá.

