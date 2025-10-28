¿Dónde encontrar alimentos en noviembre si eres beneficiario del SNAP?

A través de su página web, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció que, para el mes de noviembre, los beneficios por parte del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no se distribuirán, ya que, ante el cierre de gobierno y la falta de aprobación de fondos, el programa no cuenta con el financiamiento suficiente para cubrir a los más de 42 millones beneficiarios que reciben esta ayuda económica.

“En resumen, el pozo se ha secado. En este momento, no se emitirán beneficios a partir del 1 de noviembre”, destaca parte del comunicado publicado el pasado 27 de octubre por parte de la USDA.

Los beneficiarios de SNAP en su mayoría son hogares de bajos ingresos o recursos que cuenta con el subsidio mensual para la compra de alimentos de la canasta básica en tiendas minoristas, mercados agrícolas o supermercados autorizados para el uso de las tarjetas de beneficios EBT.

Por lo tanto, la suspensión de este beneficio genera gran impacto en las familias que dependen únicamente del programa. Aunque SNAP es una de las ayudas económicas más conocidas, existen otras maneras de abastecerse, como es el caso de los bancos de alimentos u otros programas de comidas subsidiadas.

En este sentido, aquellos hogares que requieran de este apoyo pueden ingresar al sitio web de Feeding America para encontrar un banco de alimento dependiendo de su código postal. También algunas entidades están trabajando en programas de asistencia para sustituir a SNAP durante el cierre de gobierno.

Por otro lado, se dio a conocer que los beneficiarios de SNAP podrán acceder a DoorDash sin pagos de tarifas adicionales de entrega o servicio. La plataforma de entrega a domicilio indicó que habrá códigos de promoción para usuarios que hayan cargado su tarjeta SNAP/EBT y espera eliminar aproximadamente 300,000 tarifas en pedidos como parte de la promoción.

