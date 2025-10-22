Estudio revela que la mayoría de los estadounidenses no seguirán el consejo número uno de Seguridad Social

De acuerdo con un estudio desarrollado recientemente por la firma de inversión Schroders, nueve de cada diez estadounidenses cercanos a la edad mínima de retiro aseguran que planean ignorar uno de los consejos más comunes que indican los expertos en seguridad social: atrasar la jubilación hasta los 70 años.

Según los especialistas en tema de jubilación, una de las decisiones financieras más acertadas para los años de retiro, es aplazar la jubilación lo más que se pueda, ya que de esta manera se garantiza que los pagos mensuales sean los más altos.

Aunque el Seguro Social permite a los adultos mayores jubilarse a la edad mínima de 62 años, esto solo supone el riesgo de perder el 30% de los beneficios mensuales, es decir, el monto más bajo que paga la entidad, actualmente se ubica en los $2,000 dólares.

No obstante, esperar unos años más y jubilarse a los 67 años (edad plena) garantiza el 100% de los beneficios, que representa $3,000 dólares hoy en día; sin embargo, hay quienes tomando el consejo de los expertos deciden extender su edad de jubilación a los 70 años, logrando más del 100% de los beneficios unos $5,000 dólares mensuales.

¿Por qué las personas se quieren jubilar con anticipación?

Durante su investigación, Schroders indicó que la encuesta realizada a unos 1,500 adultos arrojaba que el 44% planea solicitar su jubilación a los 62 años y solo el 10% esperará hasta los 70 años, pero ¿Qué hay detrás de esta decisión?

El deseo de no esperar más años para jubilarse proviene de la realidad económica que están enfrentando muchos adultos mayores, según Deb Boyden, directora de contribución definida en Estados Unidos de Schroders “la decisión de sacrificar ingresos adicionales del Seguro Social no es un descuido para la mayoría de los estadounidenses”, afirmó.

Boyden destacó que durante la investigación se observó que “el 70% de los estadounidenses sabe que esperar más para solicitar el Seguro Social conlleva pagos más altos y, sin embargo, muy pocos están dispuestos a esperar”, dijo.

Otro temor que exponen los próximos jubilados es el futuro del Seguro Social, Deb Boyden mencionó que este sentimiento alimenta su preocupación de que los fondos no estarán disponibles por mucho tiempo, si siguen esperando.

