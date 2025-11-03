Quiénes en Nueva York recibirán reembolsos por inflación durante el mes de noviembre

Desde el aumento de la inflación en el 2022, muchos hogares se han visto afectados por el alto costo de vida, familias de bajos ingresos o recursos están reduciendo sus presupuestos mensuales para llegar a fin de mes.

Por esa razón, algunas entidades han impulsado programas de sociales o reembolsos con el fin de ayudar económicamente a estas familias que se han visto afectadas por la elevada inflación.

Entre estos estados se encuentra Nueva York que, según su gobernadora Kathy Hochul durante el mes de noviembre, continuará enviando cheques de reembolsos por montos que alcanzan los $400 dólares.

Estos reembolsos son por inflación. “Cada dólar cuenta. Sabemos que muchas familias siguen luchando para cubrir gastos básicos, y por eso seguimos actuando”, expresó Hochul.

Aunque la intención con este reembolso es que llegue a todos los ciudadanos de Nueva York, el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York (NYS Tax Department) indicó que se debe cumplir con ciertos requisitos para recibirlo:

Ser residente del estado de Nueva York durante el año fiscal 2024.

Haber presentado la declaración estatal de impuestos correspondiente al año fiscal 2024.

Cumplir con el límite de ingresos en la declaración de impuestos.

No tener deudas pendientes en agencias municipales o estatales.

En la página web de la entidad, se menciona que no es necesario que los contribuyentes presenten alguna solicitud para recibir este cheque de estímulo. Los pagos se emitirán dependiendo de la declaración de impuesto, ya sea en cheque físico o depósito directo.

