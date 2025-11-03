¿Quiénes serán los beneficiarios de los cheques de estímulo de hasta $725 en California?
El Programa Piloto de Apoyo Económico Family First busca ayudar económicamente a las familias del condado de Sacramento
Para el mes de noviembre en el estado de California se continuará enviando cheques de estímulo a las familias en el condado de Sacramento por parte del Programa Piloto de Apoyo Económico Familiar Primero (Family First Economic Support Program, FFESP) con montos que alcanza los $725 dólares.
De acuerdo con la página web, el FFESP es parte de una serie de programas sociales en el que se buscan soluciones a la desigualdad económica entre los habitantes de distintos condados.
Y según el Departamento de Servicios Sociales de California, el programa tiene también la finalidad de recopilar datos entre los ciudadanos para impulsar nuevas ayudas en el futuro a través de políticas públicas. “Buscamos demostrar que el apoyo económico directo puede mejorar el bienestar familiar y fortalecer la independencia financiera a largo plazo”, informó la agencia.
Para este programa se solicita que los participantes cumplan con algunos requisitos como:
- Vivir en Sacramento con los códigos: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838.
- Tener un hijo entre 0 y 5 años.
- Tener un ingreso anual inferior al 200% del nivel federal de pobreza.
El FFESP no les impone a sus beneficiarios condiciones para el gasto de este beneficio mensual, que suele enviarse los primeros quince días de cada mes; sin embargo, advierte que el dinero es para cubrir gastos esenciales como: alimentación, salud, alquiler, cuidado, infantil o transporte.
Sigue leyendo: