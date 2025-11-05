¿Recibirás el Seguro Social de hasta $5,108 el 12 de noviembre?

La primera ronda de pagos de la Administración de la Seguridad Social (SSA) para los jubilados después de mayo de 1997 se realizará el próximo miércoles 12 de noviembre con montos que alcanzan hasta los $5,108 dólares.

Tal y como indica el cronograma del Seguro Social, mes a mes los jubilados reciben sus cheques en tres rondas que se asignan dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario.

En este caso, los primeros en recibir sus pagos serán los jubilados nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes. Las otras rondas quedarán para el miércoles 19 y 26 de noviembre para los retirados nacidos entre los días 11 y 31 de cualquier mes.

En cuanto a la asignación de los montos, no todos los jubilados reciben la misma cantidad en sus prestaciones sociales, ya que esto dependen de su edad de jubilación. Por lo tanto, los que adelantaron su jubilación a los 62 años recibirán este miércoles 12 de noviembre $2,000 dólares.

Mientras que aquellos jubilados a los 65 años y 70 años obtendrán $3,000 y $5,108 dólares respectivamente. La edad de retiro influye sobre la cantidad que se recibirá mensualmente por parte del Seguro Social.

Los adultos mayores que adelantan su retiro pierden un 30% del beneficio, en cambio, aquellos que retrasan su jubilación hasta los 70 años reciben más del 100% mensual.

