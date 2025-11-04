Beneficiarios de SNAP muestran interés en ahorrar a pesar de polémica por cupones de alimentos

Ante el aviso de suspensión de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a los más de 42 millones de beneficiarios durante el mes de noviembre debido al cierre de gobierno.

Este lunes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) encargado de los fondos de SNAP, indicó que se está evaluando proporcionar beneficios de manera parcial.

Patrick Penn, funcionario del Departamento de Agricultura que supervisa el SNAP, presentó una declaración ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island anunciando que ante la contingencia se tiene previsto cubrir un 50% de los beneficios.

En este caso, se calcula que se utilizarán unos $4,600 millones de dólares en fondos para distribuirlo entre los beneficiarios de SNAP; Sin embargo, no se conoce con exactitud cuándo será trasferido el dinero a las tarjetas de beneficios EBT, ya que los estados deben implementar algunos cambios que puede tomar tiempo realizarlos.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que los beneficios podrían tardar varias semanas en llegar. Por su parte, la defensora principal de justicia económica del Instituto de Reforma Legal de Massachusetts, Victoria Negus, mencionó: “Espero que los estados muevan cielo y tierra para que los beneficios del SNAP lleguen lo más rápido posible”, dijo.

Negus destaca que esta situación es sin precedentes y el tiempo en el que se tarden en enviar los beneficios de SNAP depende de la rapidez con la que los estados transmitan los datos a los proveedores de EBT.

