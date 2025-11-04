window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump amaga con bloquear pago de SNAP a pesar de orden de tribunales

El presidente dice que su administración solamente emitirá los pagos de ayuda alimentaria si los demócratas ceden a reabrir el gobierno

Más de 42 millones de personas se quedarían sin ayuda SNAP.

Más de 42 millones de personas se quedarían sin ayuda SNAP. Crédito: Erin Hooley | AP

Avatar de Jesús García

Por  Jesús García

El presidente Donald Trump dijo que su administración no emitirá los pagos del Programa de Ayuda Alimentaria (SNAP), si los demócratas no ceden a reabrir el gobierno.

La decisión del mandatario iría en contra de la determinación de dos tribunales para que la administración Trump utilice fondos de emergencia para cubrir la ayuda de cupones de alimentos que beneficia a unos 42 millones de personas.

