Trump amaga con bloquear pago de SNAP a pesar de orden de tribunales

El presidente Donald Trump dijo que su administración no emitirá los pagos del Programa de Ayuda Alimentaria (SNAP), si los demócratas no ceden a reabrir el gobierno.

La decisión del mandatario iría en contra de la determinación de dos tribunales para que la administración Trump utilice fondos de emergencia para cubrir la ayuda de cupones de alimentos que beneficia a unos 42 millones de personas.