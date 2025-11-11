Quiénes recibirán hasta $1,000 en cheques de estímulo este 20 de noviembre

A tan solo semanas de cerrar el 2025, en Alaska miles de contribuyentes aún esperan sus pagos por parte del Dividendo del Fondo Permanente (PFD), los cuales alcanzan montos de hasta $1,702 dólares.

Los fondos de este cheque de estímulo provienen de las ganancias del estado por parte de la venta de minerales y petróleo, y pese a que su objetivo es llegar a la mayor cantidad de hogares de bajos ingresos o recursos al tiempo que impulsa la economía local, no todos podrán acceder al beneficio, sino que cumplen con los siguientes requisitos:

Residir en el estado de Alaska y tener intenciones de quedarse indefinidamente durante la solicitud.

No haber solicitado residencia ni beneficios como residente de otro estado o país.

No haber sido condenado por un delito grave en el año de residencia.

Este beneficio se tiene un cronograma de distribución, y para este mes aquellos residentes de Alaska que tengan solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que estén en estado de “Elegible-No pagado” del 12 de noviembre de 2025, se distribuirán el 20 de noviembre de 2025.

¿Cuándo se distribuirá el PFD en diciembre?

También aquellos ciudadanos con solicitudes de dividendos correspondientes a 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estatus de “Elegibles – No Pagadas” al 10 de diciembre de 2025, se distribuirán el 18 de diciembre de 2025.

Y quienes tengan solicitudes de dividendos correspondientes a 2025 (y años anteriores) que se encuentren con estatus de “Elegibles – No Pagadas” al 7 de enero de 2026, se distribuirán el 15 de enero de 2026.

