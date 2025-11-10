Cómo solicitar un cheque de estímulo de hasta $1,800 en Nueva York

En el estado de Nueva York se aprobaron varias medidas económicas que forman parte del presupuesto estatal del próximo año, esto con el fin de ayudar a los hogares de bajos ingresos o recursos a enfrentar el alto costo de vida.

Desde que se disparó la inflación a sus niveles más altos, miles de hogares se han visto afectados, especialmente en los grandes estados. Por esa razón, se comenzaron a distribuir cheques de estímulos e impulsar programas de ingresos garantizados con el fin de aliviar el bolsillo de los estadounidenses, quienes se enfrentan a los elevados precios de bienes y servicios.

Además de distribuir un reembolso por inflación de $400 dólares, en Nueva York también se enviará una ayuda financiera de hasta $1,800 dólares dirigidos a las nuevas madres del estado.

Es decir, que este cheque de estímulo por parte del programa de Subsidio por Nacimiento para el Primer Año (BABY) es un pago único para padres primerizos. Con el dinero se podrán cubrir los gastos como el parto y el cuidado del bebé recién nacido.

Asimismo, los legisladores también aprobaron otras ayudas económicas a las familias como: el crédito tributario estatal por hijos entre los 4 y 16 años, con pagos que van desde los $500 a los $1,000 dólares.

En esta medida también se destinaron aproximadamente $9 millones de dólares para artículos de bebé a familias necesitadas. La ayuda también proviene de la organización sin fines de lucro Baby2Baby, y finalmente se usarán unos $110 millones de dólares en subvenciones con los que se renovarán o construirán centros de cuidado infantil.

