La Corte Suprema mantiene en suspenso los beneficios del programa SNAP

La Corte Suprema se mantuvo el martes al margen de la disputa sobre la financiación de los subsidios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y extendió por dos días más, hasta el jueves, la suspensión del pago del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen cerca de 42 millones de personas.

La Corte declaró que no se pronunciaría de inmediato sobre la orden de un tribunal inferior que obliga al gobierno de Trump a financiar íntegramente los beneficios de SNAP durante el cierre del gobierno, cuando es posible que el Congreso esté cerca de aprobar un proyecto de ley de presupuesto federal que lo solucione.

La magistrada Ketanji Brown Jackson emitió el viernes una “suspensión administrativa” de una orden de un tribunal inferior de Rhode Island que obligaba al gobierno de Trump a reanudar los pagos de SNAP, una suspensión que fue extendida el martes por la alta corte.

La corte no se pronunció el martes sobre el fondo del asunto, dado que probablemente la Cámara de Representantes aprobará esta semana una extensión del presupuesto federal que permita reabrir el gobierno y retomar todos los programas, incluido el SNAP.

El Senado aprobó la medida presupuestaria el lunes, con el voto de un grupo de demócratas que se unieron a los republicanos, y ahora solo falta que se apruebe en la Cámara Baja y se envíe a la firma de Trump.

La suspensión de entrega de los cupones alimenticios es el principal frente legal abierto durante el actual cierre de gobierno, que con 42 días ya es el más largo de la historia del país, paralizando el funcionamiento de agencias federales y la financiación de programas sociales.

Se espera que la Cámara vote el miércoles para reabrir el gobierno hasta el 30 de enero y financiar por completo el año para varias agencias y programas, incluyendo la ayuda alimentaria y las prestaciones para veteranos.

La reapertura del gobierno reiniciaría el programa SNAP que ayuda a 42 millones de estadounidenses a comprar alimentos, pero no se conoce con qué rapidez se reanudarían los pagos completos.

En algunos estados, las personas que dependen de SNAP para alimentar a sus familias han recibido la totalidad de sus asignaciones mensuales, mientras que en otros han recibido el beneficio en parte y hay estados donde no han recibido nada.

Sigue leyendo:

· Corte Suprema frena temporalmente la entrega del máximo de beneficios de SNAP

· Gobierno de Trump pierde ante 25 fiscales por nueva orden sobre cupones SNAP

· Trump pide a la Corte Suprema bloquear la orden de pagar SNAP al máximo aunque ya se está pagando