Gobierno de Trump pierde ante 25 fiscales por nueva orden sobre cupones SNAP

NUEVA YORK.- La Corte de Distrito de Massachusetts decidió a favor de una coalición de 25 fiscales generales contra un memorando del presidente Donald Trump para limitar el envío de apoyos bajo eel Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y sancionar a los estados que los distribuyen.

La coalición fue liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien el domingo en la noche presentó la moción de emergencia, aprobada por la corte este lunes.

En su memorando, el presidente Trump exigió a todos los gobierno estatales “revertir de inmediato” la liberación de los beneficios del SNAP, de lo contrario serían sancionados.

La corte federal en Massachusetts, con sede en Boston, concedió parcialmente la solicitud de la coalición de una Orden de Restricción Temporal, suspendiendo la directiva de la administración Trump emitida el sábado por la noche y fijando una audiencia para hoy mismo para discutir la moción en su totalidad.

El gobierno de Trump emitió una orden previa de solamente distribuir la mitad de los pagos SNAP de noviembre a los beneficiarios, utilizando fondos de emergencia. El caso llegó a la Corte Suprema, donde se confirmó provisionalmente esa decisión.

Sin embargo, el memorando del mandatario contra los fiscales generales de revertir el envío de ayuda completa y amagar con castigo es un proceso judicial por separado.