Gobierno de Trump financiará completamente el programa SNAP de noviembre

El Departamento de Agricultura (USDA) informó a los estados el viernes que está trabajando para cumplir con la orden de un juez federal de brindar los beneficios completos del programa de Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a aproximadamente 42 millones de estadounidenses hasta noviembre, según indicó un funcionario de la agencia.

Patrick Penn, subsecretario adjunto de Alimentación, Nutrición y Servicios al Consumidor, afirmó en una nueva guía dirigida a las agencias estatales que el USDA está “trabajando para implementar la entrega completa de beneficios hasta noviembre de 2025”, en cumplimiento de la orden emitida el jueves por el juez de distrito John McConnell.

Penn afirmó en la guía que “más tarde ese mismo día”, la administración Trump “completará los procesos necesarios para poner a disposición los fondos” para cubrir íntegramente las prestaciones de noviembre del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

La notificación se dio a conocer después de que el Departamento de Justicia apelara la orden de un juez que obliga al gobierno a brindar asistencia completa a los estadounidenses que utilizan los fondos asignados para comprar alimentos.

El Departamento de Justicia también solicitó al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU. que bloquee la orden y pidió una decisión sobre su solicitud de medidas cautelares de emergencia antes de las 4 p. m.