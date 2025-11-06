Juez ordena a Trump pagar ayuda SNAP máximo el viernes

Un tribunal federal en Rhode Island ordenó al gobierno de Donald Trump pagar la totalidad de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de noviembre antes del viernes.

El juez Jack McConnell dijo que ya se ha esperado demasiado tiempo para el pago de esta ayuda que, según estimaciones, su impago afecta a unas 42 millones de personas.

“Los acusados ​​no tuvieron en cuenta las consecuencias prácticas de la decisión de financiar solo parcialmente el programa SNAP”, declaró McConnell. “Sabían que habría una larga demora en el pago de las ayudas parciales de SNAP y no consideraron los perjuicios que sufrirían las personas que dependen de esas ayudas”.

La orden fue en respuesta a una petición de demandantes para rechazar el plan de la administración de Trump de hacer pagos parciales, al usar $4,000 millones de dólares de fondos de emergencia.

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, celebró la decisión del juez McConnell.

“Un juez de Rhode Island acaba de impedir que el gobierno federal deje morir de hambre a millones de estadounidenses”, emitió James en un comunicado. “Me alivia que la gente reciba los alimentos que necesita, pero es indignante que haya sido necesaria una demanda para que el gobierno federal alimente a su propia población”.