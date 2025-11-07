Gobierno de Trump rechaza pagar SNAP y le pide a la Corte bloquear la orden

La administración Trump le solicitó al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito bloquear la orden emitida por John McConnell, juez federal, a través de la cual se le exige financiar este mes los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

El magistrado McConnell previamente había señalado que el plan de la administración federal para proporcionar beneficios parciales del SNAP este mes, debido al cierre del gobierno, no alcanzaba a cubrir la cantidad requerida y, por lo tanto, le pedía recurrir a otros fondos para distribuir los pagos completos destinados a 42 millones de personas.

“Los acusados no tuvieron en cuenta las consecuencias prácticas de la decisión de financiar solo parcialmente el programa SNAP.

Sabían que habría una larga demora en el pago de las ayudas parciales de SNAP y no consideraron los perjuicios que sufrirían las personas que dependen de esas ayudas”, escribió.

De acuerdo con datos de registros federales, entre las personas afectadas al no recibir la ayuda alimentaria, figuraban más de 10 millones de latinos.

En su defensa, la administración Trump argumenta que, mientras esté cerrado el gobierno, es cómo si no existiera el programa SNAP, y ante la imposibilidad de que en el Senado se apruebe un acuerdo de financiación provisional no se debe otorgar ningún beneficio.

“Los tribunales tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley, pero la ley es explícita en que los beneficios del SNAP están sujetos a las asignaciones disponibles.

De hecho, la normativa vigente prevé que, en caso de escasez de fondos, el USDA ordenará a los estados que reduzcan sus asignaciones de ayudas, que es precisamente lo que hizo el USDA esta semana”, indica parte de un documento emitido por el Departamento de Justicia.

Noticia en desarrollo…

