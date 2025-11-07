Corte Suprema frena temporalmente la entrega del máximo de beneficios de SNAP

La Corte Suprema accedió el viernes a la solicitud de emergencia presentada por el gobierno del presidente Donald Trump de suspender temporalmente una orden judicial de una corte de apelaciones que obligaba a su administración a financiar completamente el programa de asistencia alimentaria (SNAP) durante el cierre del Gobierno.

La jueza Ketanji Brown Jackson, encargada de revisar las apelaciones de emergencia del Supremo en Washington, emitió una “suspensión administrativa”, que detiene, por ahora, el cumplimiento de la orden emitida por un tribunal inferior en Rhode Island, la cual exigía transferir $4,000 millones de dólares antes de que terminara el día, para garantizar los pagos completos de la ayuda alimentaria para más de 40 millones de estadounidenses durante el mes de noviembre.

La decisión, temporal, otorga tiempo adicional a la corte de apelaciones para estudiar el caso, que enfrenta al gobierno federal con grupos defensores del acceso a la alimentación.

La medida deja en incertidumbre a unos 40 millones de beneficiarios que dependen del programa para cubrir sus necesidades básicas.

El Departamento de Agricultura había informado previamente que, mientras continuara la disputa judicial, utilizaría fondos de contingencia para ofrecer pagos parciales a los hogares inscritos en el SNAP.

Posteriormente, el viernes, el Departamento de Agricultura aseguró que se pagaría los beneficios completos de SNAP del mes de noviembre, al tiempo que un fallo de la Corte de Apelaciones ratificaba el fallo de una corte inferior ordenando que esto se hiciera.

El caso se ha convertido en uno de los principales frentes legales del actual cierre de gobierno, el más largo de la historia del país, que ha afectado al financiamiento de varios programas sociales y el trabajo habitual de muchas agencias federales.

La suspensión directa de la distribución de ayuda alimentaria llega después de que el gobierno de Trump, por medio del Departamento de Justicia, acudiera al Supremo conuna solicitud de emergencia, para revertir la orden judicial anterior, bajo el criterio de que no pueden ejecutar fondos mientras el Congreso no haya asignado los mismos.

Sigue leyendo:

· Trump pide a la Corte Suprema bloquear la orden de pagar SNAP al máximo aunque ya se está pagando