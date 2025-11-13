Beneficiarios del programa SNAP comenzarán a recibir los pagos “en un plazo de 24 horas”

Millones de estadounidenses de bajos ingresos comenzarán a recibir la totalidad de los beneficios de ayuda alimentaria del programa SNAP en el plazo de un día, tras la firma por parte del presidente Donald Trump del acuerdo del Congreso que pone fin al cierre del gobierno, según informó la administración.

Una vez que el gobierno reanude sus actividades, la mayoría de los estados recibirán los fondos para distribuir los beneficios “en un plazo de 24 horas”, declaró el portavoz del USDA, Alec Varsamis, en un comunicado emitido el miércoles, citado por Politico.

Las prestaciones se cargan en la tarjeta de Transferencia Electrónica de Prestaciones (EBT, por sus siglas en inglés), que son tarjetas de débito emitidas por el Departamento de Agricultura.

Por primera vez desde su creación en 1939, el gobierno de Estados Unidos no entregó la ayuda alimenticia mensual en noviembre, debido al cierre del gobierno. El programa de cupones de alimentos pasó a llamarse oficialmente Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en 2008.

En las últimas semanas, el programa SNAP se ha visto envuelto en una serie de problemas legales y cortes de financiación debido al estancamiento de las negociaciones sobre el presupuesto del gobierno en el Congreso.

El proceso de pago se ha vuelto confuso porque 16 estados han emitido los beneficios completos correspondientes a noviembre, mientras que otros 13 han enviado pagos parciales y otros estados no han realizado ningún pago, según una investigación del Centro de Investigación y Acción Alimentaria.

“Los estados que no emitieron los beneficios completos anteriormente deberán volver a enviar sus expedientes a sus proveedores de EBT para su procesamiento, lo que puede tomar algunos días adicionales”, dijo a CBS News Gina Plata-Nino, directora de SNAP en el Centro de Investigación y Acción Alimentaria.

