Trump firma proyecto de ley para reabrir el gobierno federal de forma oficial

Luego de que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley, con apoyo del Senado, para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, Donald Trump firmó el proyecto que oficialmente establece la reapertura del gobierno.

Antes de que Trump estampara su firma, la Cámara protagonizó la votación final con 222 votos a 209 para el proyecto de financiación del gobierno.

El paquete legislativo incluye tres proyectos de ley de asignaciones que proporcionan financiación hasta septiembre del próximo año y mantiene al resto del gobierno en funcionamiento en los niveles actuales hasta el 30 de enero.

La mayoría de los demócratas de la Cámara de Representantes se opusieron a la legislación, ya que no abordaba la expiración de los créditos fiscales para la atención médica, que eran el eje central de las exigencias del partido para el cierre del gobierno. Como parte del acuerdo con los republicanos, se prometió a los demócratas del Senado una votación sobre el tema para mediados de diciembre, preparando el terreno para la próxima gran batalla en el Capitolio.

Sin embargo, pese a la reapertura del gobierno, analistas aseguran que la vuelta a la normalidad llevará tiempo.

En desarrollo…