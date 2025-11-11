Demócratas de la Cámara piden una extensión de 3 años de los subsidios de Obamacare

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes propondrán el martes una prórroga de tres años de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Accesible (ACA) conocida como Obamacare, que están a punto de expirar y que son el centro de la lucha de los legisladores demócratas del Congreso por una solución para el cierre de gobierno.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), y la representante Katherine Clark (Massachusetts), jefa de la bancada demócrata, presentarán la legislación como una enmienda al acuerdo de gastos aprobado por el Senado durante una reunión del Comité de Reglas el martes por la noche, informó Jeffries en un comunicado de prensa.

El anuncio reitera lo dicho por Hakeem Jeffries en una conferencia de prensa previa a la reunión del Comité de Reglas, que fue publicada en YouTube por el líder de la minoría demócrata de la Cámara.

“Republicanos de la Cámara: bienvenidos de vuelta de sus vacaciones de siete semanas pagadas por los contribuyentes”, dijo Jeffries a los periodistas en el Capitolio poco antes de la reunión del Comité de Reglas. “Ahora tienen la oportunidad de tomar medidas concretas en un área de esta crisis de salud, trabajando con los demócratas, ante el Comité de Reglas esta noche, para extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA)”.

Es casi seguro que la enmienda fracasará, dada la mayoría republicana en el Comité de Reglas y la larga oposición del Partido Republicano a la ACA, que han intentado derogar desde su creación hace 15 años.

Pero el objetivo es dejar constancia de la oposición de los legisladores republicanos a la extensión de los créditos fiscales mejorados de la ACA, que benefician a más de 20 millones de estadounidenses de todas las afiliaciones políticas en todo el país.

Muchos estadounidenses se enfrentan a enormes aumentos en las primas y otros gastos médicos si el Congreso no interviene antes del 1 de enero.

