Trump exige cambios a subsidios de Obamacare mientras continúa el cierre del gobierno

El presidente Donald Trump dijo el sábado que él redirigiría los fondos destinados a subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, directamente a la población, para resolver el punto muerto en las negociaciones del Senado para aprobar un presupuesto federal y terminar con el cierre del gobierno.

Mientras los republicanos del Senado afirman que cualquier votación sobre los subsidios de Obamacare ocurrirá después de que los demócratas acepten su propuesta para reabrir el gobierno.

Y los demócratas advierten que no habrá un acuerdo para aprobar una medida de presupuesto federal si no se extienden los subsidios y se evita que la cobertura de salud se encarezca para los estadounidenses, Trump expuso el sábado su opinión de cómo solucionar la crisis creada por el extenso cierre del gobierno.

Trump instó a los senadores republicanos a redirigir los fondos destinados a los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, alejándolos de las aseguradoras de salud y destinándolos a los estadounidenses promedio.

Trump sostuvo que esto resolvería el principal escollo de las negociaciones entre demócratas y republicanos para abrir el gobierno federal, y facilitaría que los estadounidenses puedan adquirir una asistencia sanitaria “mucho mejor”.

“Recomiendo a los republicanos del Senado que los cientos de miles de millones de dólares que actualmente se envían a las compañías de seguros, que absorben el dinero, con el fin de salvar la mala asistencia sanitaria proporcionada por Obamacare, se envíen directamente a la gente para que puedan adquirir su propia asistencia sanitaria”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente Trump aseguró que la atención médica sería “mucho mejor” e incluso les “sobraría dinero”.

“En otras palabras, quitarles a las grandes y malas compañías de seguros, dárselo a la gente y poner fin, por cada dólar gastado, al peor sistema sanitario del mundo, el Obamacare”, aseguró antes de insistir en que pongan fin al filibusterismo para poder aprobar proyectos de ley sin tener que superar los 60 votos en el Senado.

Los subsidios a la cobertura de salud de Obamacare que expirarán a finales de este año, son el principal motivo por el que las negociaciones para abrir el gobierno no avanzan tras 39 días, el período más largo de la historia.

Los demócratas se han negado a aceptar un presupuesto provisional para desbloquear la situación que no incluya estos subsidios, mientras que los republicanos se han opuesto a incluirlos, acusando sin base a los demócratas de querer dar cobertura sanitaria a inmigrantes indocumentados.

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Shumer, ofreció el viernes a los republicanos un acuerdo para abrir el gobierno a cambio de extender un año más los subsidios de la cobertura de salud.

Sin embargo, el líder de la mayoría en la cámara, el republicano John Thune, explicó a la cadena CBS que la propuesta demócrata es un “fracaso asegurado” y mantuvo la idea de los republicanos: abrir el gobierno y negociar los subsidios después.

El Senado se mantendrá en sesión hasta que se levante el cierre del gobierno para facilitar que avancen las negociaciones entre republicanos y demócratas.

El cierre del gobierno ha afectado gravemente el tráfico aéreo, dejó en suspenso los beneficios del programa de ayuda alimenticia SNAP para más de 40 millones de estadounidenses y suspendió temporalmente los ingresos de aproximadamente 650,000 trabajadores federales.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

· El Senado termina la sesión del sábado sin avance para resolver el cierre del gobierno

· Trump pide al Senado se mantenga en sesión hasta que un acuerdo reabra el gobierno

· Corte Suprema frena temporalmente la entrega del máximo de beneficios de SNAP



