Trump pide al Senado se mantenga en sesión hasta que un acuerdo reabra el gobierno

El presidente Donald Trump exigió al Senado que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo de presupuesto federal que termine con el cierre del gobierno.

“El Senado de los Estados Unidos no debería abandonar la ciudad hasta que haya llegado a un acuerdo para poner fin al cierre demócrata. Si no pueden llegar a un acuerdo, los republicanos deberían poner fin al filibusterismo, INMEDIATAMENTE, y ocuparse de nuestros grandes trabajadores estadounidenses”, escribió en su red social, Truth Social.

El Senado realizó el viernes una nueva votación de la propuesta republicana provisional para reabrir el Gobierno federal, que fue rechazada.

Antes de que Trump publicase el mensaje, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, ofreció a los legisladores republicanos un acuerdo para desbloquear la situación a cambio de extender un año más los subsidios a la ley de Cuidado Asequible (Obamacare), su principal petición durante este tiempo.

Sin embargo, Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, tildó la propuesta de “horrible” y de “terrorismo político”.

Además, el líder de la mayoría en la cámara, el republicano John Thune, explicó a la cadena CBS que la propuesta demócrata es un “fracaso asegurado” y mantuvo la idea de los republicanos: abrir el gobierno y negociar los subsidios de cobertura de salud después.

Esta situación ha llevado a Thune a plantear que el Senado se mantenga en sesión durante el fin de semana, por primera vez desde que comenzó el cierre del gobierno el pasado 1ro. de octubre.

La propuesta republicana que se ha estado votando solamente ofrece un presupuesto hasta el 21 de noviembre, porque fue la que la Cámara de Representantes aprobó a finales de septiembre, antes incluso de que empezara el cierre.

Tras casi 40 días del cierre, que los legisladores aún continúen discutiendo un acuerdo que durará dos semanas no indica una real solución.

Por eso, varios medios indican que es posible que de mantenerse el Senado en sesión puede negociar un proyecto provisional común que consiga los 60 respaldos necesarios para abrir el gobierno al menos hasta diciembre.

A medidas que se alarga la situación, los senadores republicanos parecen más confiados en conseguir los siete respaldos demócratas para que salga adelante la iniciativa, especialmente entre los legisladores del ala más moderada dentro de la oposición.

El cierre del gobierno está empezando a afectar no sólo a los miles de empleados federales que fueron enviados a casa sin cobrar cuando empezó esta situación.

También afecta a más de 40 millones de estadounidenses en la incertidumbre respecto a si recibirán los beneficios del programa de asistencia alimentaria (SNAP) de forma parcial o completa, tras las decisiones del gobierno de otorgarlos parcialmente y los fallos judiciales, que reiteraron que el gobierno debía otorgarlos por completo, pero quedaron suspendidos por una decisión de la Corte Suprema.

La escasez de controladores aéreos ha causado que el Departamento de Transportes ordenara reducir hasta en un 10% el tráfico aéreo en el país, recortes que podría aumentar hasta un 20% si la situación no mejora para la próxima semana, anunció el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Con información de EFE

