El Senado termina la sesión del sábado sin avance para resolver el cierre del gobierno

El Senado concluyó una inusual sesión de sábado en el Capitolio sin votaciones, sin texto definitivo de un proyecto de ley provisional de presupuesto federal y sin indicios de estar avanzando a resolver el cierre del gobierno.

Los legisladores contemplan una posible votación el domingo, cuando se reunirán nuevamente para intentar encontrar una solución al estancamiento de 39 días en la financiación del gobierno federal.

Los líderes republicanos del Senado decidieron no celebrar una votación el sábado por la tarde mientras los negociadores avanzan en un intento por cerrar un acuerdo sobre un “miniproyecto de ley” que reuniría proyectos de ley para financiar la construcción militar, la agricultura y el poder legislativo durante todo el año fiscal 2026, según The Hill.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró a la prensa que la Cámara Alta seguirá sesionando hasta que el gobierno reabra.

Thune está impulsando una estrategia que implicaría votar a favor de la resolución de financiación provisional aprobada por la Cámara de Representantes y enmendarla para incluir el paquete de asignaciones presupuestarias, conocido como “minibus”, así como una prórroga más larga del financiamiento gubernamental.

La votación para iniciar este proceso podría tener lugar el domingo.

El viernes, los senadores demócratas ofrecieron reabrir el gobierno a cambio de una prórroga de un año para los créditos fiscales de atención médica de la ley Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, una propuesta que los republicanos rechazaron de inmediato.

Los senadores republicanos dedicaron el sábado a criticar Obamacare en discursos en el Senado, haciéndose eco de las críticas que el presidente Donald Trump hizo sobre la misma unas horas antes el sábado, cuando dijo que deberían tomarse los fondos asignados a la cobertura médica y dirigirlos directamente a los individuos.

Trump propuso redirigir los fondos de Obamacare

Trump propuso el sábado redirigir a los ciudadanos el dinero de la cobertura sanitaria Obamacare, principal escollo de las negociaciones entre legisladores demócratas y republicanos para reabrir el gobierno federal, para que puedan adquirir una asistencia sanitaria “mucho mejor”.

“Recomiendo a los republicanos del Senado que los cientos de miles de millones de dólares que actualmente se envían a las compañías de seguros, que absorben el dinero, con el fin de salvar la mala asistencia sanitaria proporcionada por Obamacare, se envíen directamente a la gente para que puedan adquirir su propia asistencia sanitaria”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

El presidente aseguró que de esta manera la asistencia sería “mucho mejor” e incluso les “sobraría dinero”.

“En otras palabras, quitarles a las grandes y malas compañías de seguros, dárselo a la gente y poner fin, por cada dólar gastado, al peor sistema sanitario del mundo, el Obamacare”, dijo antes de insistir en que pongan fin al filibusterismo para poder aprobar iniciativas sin tener que superar los 60 votos (el Senado tiene 100 escaños).

Los subsidios que hacen accesible la cobertura sanitaria de Obamacare expirarán a finales de este año, y la propuesta de los legisladores demócratas que ha sido continuamente rechazada por los republicanos, es el principal motivo por el que las negociaciones para terminar con el cierre del gobierno no avanzan.

Con información de EFE

