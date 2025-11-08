Trump asistirá a un partido de la NFL para relajarse ante la imposibilidad de reabrir el gobierno

Después de haberle exigido a los miembros del Senado mantenerse en sesión hasta llegar a un acuerdo para aprobar un proyecto de ley de financiación que ponga fin al cierre del gobierno y a los problemas que eso ha generado, el presidente Donald Trump tomó la decisión de asistir a un juego de la NFL para relajarse un poco.

De acuerdo con la Casa Blanca, el republicano de 79 años contempla la posibilidad de asistir al duelo que sostendrán los Washington Commanders frente a los Detroit Lions, el cual se efectuará en el Northwest Stadium.

Pat McAfee, comentarista del canal de televisión ESPN, aseguró que el jefe de la nación observará el juego de la NFL sentado en el palco del multimillonario Joshua Jordan Harris, propietario de los Commanders.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalaron que, durante el medio tiempo del partido el presidente les rendirá un homenaje a los veteranos estadounidenses.

La inclinación de Donald Trump por los deportes se hizo evidente en febrero, cuando se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un Super Bowl.

En ese momento, el magnate neoyorquino acaparó la atención de la mayoría de los más de 65,000 aficionados congregados en el Caesars Superdome en Nueva Orleans, Luisiana.

Donald Trump pretende sacudirse la presión de los problemas generados por el cierre de gobierno. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Una semana después, el mandatario también asistió al autódromo Daytona International Speedway donde, además de presenciar las 500 Millas de Daytona, abordo del vehículo presidencial conocido como “La Bestia” le pidió a su equipo de seguridad darle algunas vueltas al circuito ante la mirada incrédula de miles de fans del deporte motor.

Posteriormente, en abril, Trump acudió al Kaseya Center de Miami, Florida, donde acompañado del magnate sudafricano Elon Musk, presenció la cartelera del UFC 314.

En su más reciente aparición en un evento deportivo, el mandatario acudió al Yankee Stadium, el 11 de septiembre, donde antes de presenciar un juego entre el equipo local y los Detriot Tigers, conmemoró un aniversario más de los atentados terroristas que sufrió Estados Unidos sufrió en 2001.

Cabe señalar que, la afición de Trump por asistir a eventos deportivos obliga a los agentes del Servicio Secreto a redoblar esfuerzos, pues queda expuesto ante miles de personas, lo cual implica un enorme riesgo después de que ya sufrió un atentado donde un disparo le voló parte de su oreja derecha.

Ante el riesgo de que alguien, de nueva cuenta, pudiera intentar ocasionarme un daño, se anticipa un estricto control de seguridad montado en el Northwest Stadium, el cual estará será reforzado por el despliegue de cientos de elementos de distintas corporaciones policiacas.

