Republicanos del Senado condicionan subsidios de Obamacare a limitar el aborto

Los republicanos del Senado han indicado que están dispuestos a negociar con los demócratas sobre los subsidios a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, pero exigen normas más estrictas sobre el aborto en los planes de seguro médico.

El líder republicano del Senado, John Thune, describió la postura negociadora de su partido ante la prensa antes de que la Cámara Alta aprobara el lunes un proyecto de ley para reabrir el gobierno, según NBC News.

Las declaraciones de Thune prepararon el terreno para la próxima batalla partidista en torno a la expiración de los subsidios sanitarios, que fueron el principal escollo para aprobar un proyecto de ley de presupuesto federal que termine con el cierre de gobierno más largo de la historia.

Si no se extienden los subsidios antes de fin de año, algunas personas aseguradas bajo Obamacare podrían ver sus facturas aumentar miles de dólares al mes, lo que genera preocupación de que millones opten por no tener seguro médico.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, afirmó que se negociará una extensión una vez que el gobierno reabra.

Thune añadió que una condición será la aplicación de normas más estrictas en relación con la Enmienda Hyde, que prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos.

El senador Ron Wyden, demócrata por Oregon, afirmó en su discurso ante el pleno del Senado que la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, también conocida como Obamacare, ya prohíbe el uso de fondos públicos para abortos.

Sin embargo, según informó NBC News, los republicanos pretenden impedir que los estados permitan el acceso a abortos a través de los mercados de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, utilizando fondos estatales u otros recursos.

