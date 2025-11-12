La Cámara aprueba proyecto de ley para reabrir el gobierno y lo envía a Trump para su firma

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles un paquete de medidas de presupuesto federal para reabrir el gobierno, enviando la legislación al escritorio del presidente Donald Trump y prácticamente garantizando el fin del cierre de gobierno más largo en la historia del país.

La votación, con 222 votos a favor y 209 en contra, ocurrió a 43 días del cierre, pocos días después de que ocho senadores demócratas rompieran el bloqueo de su propio partido y se unieran a los republicanos para permitir que la medida presupuestaria siguiera adelante en el Senado y pasara a votación en la Cámara.