Promueven proyecto de ley para limitar el intercambio de cupones del SNAP por comida rápida

Joni Kay Ernst, senadora por Iowa, presentó la denominada Ley McSCUSE ME, proyecto destinado a controlar decenas de millones de dólares del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que los ciudadanos beneficiados terminan intercambiando por comida rápida a través de sus cupones.

La republicana de 55 años argumenta que, en solo nueve estados, los contribuyentes estadounidenses están pagando cerca $250 millones de dólares al año en beneficios del SNAP que son gastados en comida rápida.

Las entidades señaladas por estar inscritas en el programa SNAP llamado Programa de Comidas en Restaurantes (RMP) son: Arizona, California, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva York, Rhode Island y Virginia —todos ellos gobernados por demócratas excepto Virginia.

Cabe señalar que el SNAP se creó en 1964 con el objetivo de proporcionar alimentos básicos, como carnes, frutas y verduras, a las personas con dificultades económicas.

Después, el programa se amplió al incluir a personas con discapacidad, adultos mayores y sus cónyuges.

No obstante, en 1977, surgió una controversia cuando, aprovechando una laguna legal, se les permitió a los estados participar en el RMP.

En ese momento, se argumentó que las personas sin hogar carecían de una cocina donde preparar sus alimentos adquiridos gracias a los cupones del SNAP, de ahí la opción de permitir intercambiarlos en establecimientos de comida rápida.

La republicana Joni Ernst descubrió que, cada año, aumenta la cantidad de dinero destinada al programa SNAP gastada en comida rápida. (Crédito: Nam Y. Huh / AP)

Es por ello que algunas cadenas de restaurantes firman acuerdos con los estados inscritos al RMP y después Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) es quien se encarga de aprobarlos.

No obstante, la senadora Ernst cuestiona que tan benéfico puede ser para las familias necesitadas alimentarse con productos de McDonald’s, Domino’s Pizza o Jack in the Box.

“La ‘N’ de SNAP significa nutrición, no nuggets con papas fritas. Ojalá pudiera estar bromeando, pero $250 millones de dólares al año en comida rápida no es ninguna broma y representa un grave despilfarro del dinero de los contribuyentes. Lamento tener que decirlo, pero hay que hacer algo porque los contribuyentes están muy descontentos”, expuso.

Al respecto, la Ley McSCUSE ME pretende, entre otras cosas, darles prioridad a los supermercados con servicio de comida caliente para que ahí se intercambien los cupones del SNAP, pues de esa manera se garantizaría una mayor disponibilidad de opciones saludables de comida preparada.

Con respecto a los estados participantes en el RMP se les exigiría presentar informes anuales públicos que indiquen la cantidad de proveedores participantes en dicho programa, la cantidad de beneficiarios y el costo total que eso implica.

